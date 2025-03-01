BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

BYD, amiral gemisi SUV modeli Tang'ı, Türkiye'de satışa sundu. Türkiye'de satışa sunulan 7. BYD modeli olan Tang'ın fiyatı ve tüm özellikleri açıklandı.

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01 Mart 2025 Cumartesi, 16:41
BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 kişilik, dört tekerlekten çekişli elektrikli BYD Tang, en üst donanım seviyesi 'Flagship' ile tanıtıma özel olarak 3 milyon 675 bin liralık fiyatla satışa sunuldu.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Geniş iç hacmi, dikkat çekici tasarımı ve gelişmiş elektrikli araç teknolojileriyle öne çıkan model, bu ayın ilk haftasından itibaren BYD Showroomlarında yerini alacak.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Model, 108,8 kilovatsaat kapasiteli 'Blade Batarya' teknolojisiyle 530 kilometreye kadar karma sürüş menzili sağlıyor. Çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle 380 kilovat (517 HP) güç üreten araç, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlıyor.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

BYD TANG, 170 kilovat doğru akım (DC) şarj desteğiyle şirketin ürün gamındaki en yüksek şarj kapasitesine sahip modeli konumunda bulunuyor. Bataryası, yüzde 30'dan yüzde 80'e 30 dakikada şarj edilebiliyor.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

'DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü' ile donatılan araç, farklı sürüş modlarıyla konfor ve performansı bir araya getiriyor. Yol koşullarını analiz eden sistem, süspansiyon sertliğini otomatik ayarlayarak her zeminde üstün sürüş konforu ve sürüş deneyimi sağlıyor.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Türkiye'de antrasit gri, saf beyaz ve inci siyahı renk seçenekleriyle satışa çıkan modelin iç mekanında taba renkli Nappa deri döşeme tercih ediliyor. Elektrikli, hafızalı, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklara sahip araç, üç sıra oturma düzeniyle konfor ve işlevselliği bir arada sunuyor.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Araçta bulunan 'BYD Akıllı Kokpit Sistemi', bilgi-eğlence deneyimini geliştirmek amacıyla 15,6 inç döndürülebilir dokunmatik ekran, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 'Snapdragon SA8155' çip setiyle donatıldı. BYD UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile grafik ve kullanım deneyimi geliştirildi.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Model, geniş iç hacmiyle farklı kullanım senaryolarına da uyum sağlıyor. 7 koltuklu kullanımda 235 litre, 5 koltuklu kullanımda 940 litre ve tüm arka koltuklar yatırıldığında 1655 litreye ulaşan geniş bir bagaj kapasitesi sunuyor.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Ayrıca, şirket, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla bağlantılı servisleriyle birlikte 'BYD Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdi. Uygulama, Türkiye'deki BYD sahiplerine bağlantılı araç teknolojilerinin sunduğu konforu yaşatırken, dijital deneyimi de üst seviyeye taşıyor.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Şirketin güvenlik teknolojileriyle donatılan modeli, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak en yüksek güvenlik standartlarını karşıladı.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında kamera destekli Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi, Adaptif ve Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Hız Limit Bilgilendirme ve Kontrol Sistemi, Şerit Takip ve Şerit Değiştirme Asistanı, Kör Nokta Algılama Sistemi, Kapı Açma Uyarısı, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Otonom Acil Durum Freni yer alıyor.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Ayrıca, model, Çekiş Kontrol Sistemi, Yokuş İniş Kontrolü, Ön ve Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemleri gibi donanımlarıyla hem sürücüler hem de yolcular için güvenlik deneyimi sunuyor.

BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!
BYD Tang satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!
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