Renault'da CEO değişikliği: Kamudaki uzmanlığı dikkat çekiyor!

Renault, Francois Provost'u CEO olarak atadı ve Fransız otomobil üreticisini artan rekabet ve bu ayın başlarında bir kâr uyarısını tetikleyen zayıf talep karşısında yönlendirmek için içeriden birini tercih etti.

Eski patron Luca de Meo'nun lüks grup Kering'e katılmak üzere ani ayrılışının üzerinden iki ay geçmeden ortaklıklar başkanının hızla terfi ettirilmesi, bu yılın sonlarına doğru yeni bir stratejik plan sunmaya hazırlanan Renault için kritik bir döneme denk geldi.

Grup dışında az tanınan 57 yaşındaki Provost, De Meo tarafından 2022'de açıklanan otomobil üreticisinin önceki dönüşüm planına öncülük etmişti.

Başkan Jean-Dominique Senard yaptığı açıklamada, "Onun uzmanlığı ve şirket hakkındaki bilgisi sayesinde stratejik planımızın uygulanmasını tamamlayabilecek, bir sonraki planın şartlarını kesinleştirebilecek ve başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayabileceğiz" dedi.

AVRUPA ODAĞINDA

Renault, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin neden olduğu ticaret kargaşasından büyük ölçüde izole eden Avrupa'ya odaklanması sayesinde geçen yıl birçok benzerinden daha iyi performans gösterdi.

Ancak Avrupa'ya olan bağımlılığı onu bölgenin durgun büyümesine karşı daha savunmasız hale getiriyor ve beklenenden daha zayıf haziran hacimleri, bu ayın başlarında tüm yıl marj tahminini düşürmesine ve maliyet azaltma önlemlerini artırmasına neden oldu.

De Meo tarafından "Futurama" olarak adlandırılan yeni stratejik plan, Volkswagen, Tesla ve Çinli BYD gibi birçok elektrikli araç rakibinden daha küçük olmasına rağmen Renault'nun elektrikli araç pazarında tutunmasına yardımcı olmak için grubun araç yelpazesini modernize etmeye ve ortaklıklar kurmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Oddo-BHF analisti Michael Foundoukidis, De Meo'ya kıyasla daha az ürün uzmanı olan Provost'un yurtdışı deneyimi ve şirket stratejisini anlamasının yönetim kurulunu ikna ettiğini söyledi.

Renault'da 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Provost, De Meo ile birlikte elektrikli araç birimi Ampere'in kurulmasında da çalıştı ve yatırımcıları içten yanmalı motor ve hibrit güç aktarma organları işine soktu.

İKİ BAKANLIKTA GÖREV ALDI

Morningstar analisti Rella Suskin, Provost'un Renault'nun Çinli Geely ile Güney Kore'deki işbirliği ve Renault'nun Nissan ile ittifakının yeniden şekillendirilmesi dahil olmak üzere ortaklık düzenlemelerinin oluşturulması ve genişletilmesinde çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Fransa'nın Polytechnique ve Mines mühendislik okullarından mezun olan Provost, kariyerine ekonomi ve maliye bakanlığında başladı ve ardından savunma bakanlığına sanayi danışmanı olarak atandı.

Kamu sektörü konusundaki anlayışının, yüzde 15'lik hissesiyle Renault'nun en büyük hissedarlarından biri olan Fransız hükümetiyle ilişkilerinde yardımcı olması bekleniyor.