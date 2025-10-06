Renault'dan binlerce işçiyi çıkarma planı! Çalışan sayısı yüzde 15 oranında azaltılacak...

Fransız otomobil üreticisi Renault destek fonksiyonlarında çalışan personele gönüllü işten ayrılma teklifi yoluyla 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Renault, “Arrow” adlı maliyet tasarruf planı kapsamında, insan kaynakları, finans ve pazarlama gibi destek hizmetlerinde personel sayısını yüzde 15 oranında azaltmak istiyor. Bu planın, otomobil üreticisinin Paris banliyösü Boulogne-Billancourt'taki genel merkezinde ve dünya çapındaki diğer lokasyonlarda yaklaşık 3 bin kişinin işten çıkarılmasına yol açması bekleniyor.

YILSONU İŞARET EDİLDİ

Fransız haber bülteni L'Informe konuyla ilgili bir kaynağın, nihai kararın yıl sonuna kadar verilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Renault, maliyet kesintilerini değerlendirdiğini doğruladı, ancak bu aşamada herhangi bir karar alınmadığı için rapor edilecek rakamların bulunmadığını belirtti.

Renault sözcüsü, “Otomotiv pazarındaki belirsizlikler ve son derece rekabetçi ortam göz önüne alındığında, operasyonlarımızı basitleştirmenin, uygulamayı hızlandırmanın ve sabit maliyetlerimizi optimize etmenin yollarını değerlendirdiğimizi teyit ediyoruz” dedi.

2024 yılı sonunda Renault, dünya çapında 98.636 kişiye istihdam sağlıyordu.

İLK YARI ZARARI 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Renault, temmuz ayında 11,2 milyar Euro tutarında ilk yarı net zarar bildirdi. Bu zararın 9,3 milyar Euro'su, ortağı Nissan üzerindeki değer düşüklüğünden kaynaklanıyor.

Değer düşüklüğü hariç tutulduğunda, net gelir, zayıf minibüs pazarı, elektrikli araçlarla ilgili maliyetler ve daha rekabetçi bir ortamda ticari baskılar nedeniyle bir önceki yılın seviyesinin üçte birinden az olan 461 milyon Euro'ya geriledi.

Analistler, Luca de Meo'nun Gucci'nin sahibi Kering'e geçmesinin ardından temmuz ayında atanan yeni CEO Francois Provost'un marjları düzeltmesi, Renault'nun kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye geri getirmesi ve nispeten küçük bir otomobil üreticisi olan şirketin ABD gümrük vergilerinin ve Çinli otomobil üreticilerinin yoğun rekabetinin etkisini aşması için yollar bulması gerektiğini söylüyor.