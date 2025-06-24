Renault Group'ta üst düzey görev değişimi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard'ın çağrısıyla toplanan Renault Group Yönetim Kurulu, dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecine katkılarından dolayı Luca de Meo'ya teşekkür etti.

Görevden ayrılma kararı 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu tarihe kadar görevini sürdürecek olan Luca De Meo'nun ardından, önceden belirlenen atama planı doğrultusunda yeni CEO atanmasına yönelik süreç başlatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jean-Dominique Senard, Luca de Meo'nun, beş yıl boyunca Renault Group'u hak ettiği konuma yeniden taşımak için büyük bir çaba gösterdiğini belirtti.

Senard, Luca de Meo'nun liderliğinde şirketlerinin sağlıklı bir temele kavuştuğunu, etkileyici bir ürün gamına sahip olduğunu ve büyüme sürecine yeniden girdiğini aktardı.

Luca de Meo'nun mükemmel bir endüstri lideri olmasının yanı sıra yaratıcı, adanmış, tutkulu ve ilham verici bir kişilik olduğuna dikkati çeken Senard, şunları kaydetti:

''Bugün, birlikte üstesinden geldiğimiz zorluklar ve geçirdiğimiz yıllar için tüm şirket olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Kendi adıma, bu unutulmaz yolculuk boyunca kurduğumuz ilişkinin kalitesini her zaman hatırlayacağım. Bu vesileyle bu sembolik şirketin yeniden yapılanmasında bizlerle birlikte çalışan tüm çalışanlarımıza da içten teşekkürlerimi sunuyorum.''