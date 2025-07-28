Satış sonrası pazarının ikinci çeyrekte en büyük sorunu nakit akışı oldu : Üreticiler umutsuz

Otomotiv satış sonrası pazarında yaşanan 2024 yılındaki durağan seyir, 2025’in ikinci çeyreğinde de gözlemlendi. 2025 yılının ikinci çeyreğinde satış, ihracat ve istihdamda büyüme sağlayamayan sektör, yılın üçüncü çeyreğinde de büyüme beklemiyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2025 Yılı 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; 2025’in ikinci çeyreğinde, 2024’ün aynı dönemine göre yurtiçi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 1.58’lik artış yaşandı. Üretici üyelerin sadece yüzde 15.2’si önümüzdeki üç ayda yatırım planlarken 2025’in ikinci çeyreğinde gözlemlenen problemlerin başında “nakit akışında yaşanan problemler” geldi. Ankete göre, “maliyetlerdeki aşırı artış” ve “iş ve ciro kaybı” üyeler için önemli sorunlar arasında yer alıyor. Ankette, 2025 yılının üçüncü çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi. Buna göre sektörde 2025 yılının üçüncü çeyreğinde dolar bazında yurtiçi satışlarda yüzde 0.62 oranında düşüş beklendiği gözlemlendi. 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 40.8 olan tahsilat süreçlerinin 2025’in ikinci çeyreğinde yüzde 40.5 seviyesine gerilediğini ifade eden OSS Derneği üyelerinin yüzde 11’i tahsilat sürecinin daha iyi hale geldiğini, 35.6’sı ise daha kötüye gittiğini belirtti.

‘DURAĞANLIK SÜRÜYOR’

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve yılın ilk 6 ayını sektörel açıdan yorumlayan OSS Derneği Başkanı Ali Özçete, “2024 yılında başlayan durağanlık, ne yazık ki 2025’in ilk yarısında da etkisini sürdürdü. Yılın ilk çeyreğinde hem iç pazarda hem de ihracatta yaşanan gerileme, ikinci çeyrekte yerini sınırlı bir toparlanmaya bıraktıysa da sektörümüzde hâlâ belirgin bir hareketlenme görmüyoruz. En büyük sıkıntımız; işletmelerimizin üzerinde her geçen gün daha da ağırlaşan nakit akışı baskısı. İlk çeyrekte öne çıkan maliyet artışları ile birlikte, ikinci çeyrekte tahsilat oranlarındaki düşüş de dikkat çekici seviyede. Bu durum, sadece günlük faaliyetleri değil, aynı zamanda şirketlerimizin gelecek vizyonlarını ve yatırım kararlarını da doğrudan etkiliyor. Son iki çeyrekte yatırım planlayan firma oranındaki sert düşüş, sektörümüzün temkinli bir sürece girdiğini açıkça gösteriyor. Öte yandan, sıfır araç pazarında süregelen rekor satışlar, gelecekte satış sonrası hizmetlere olan ihtiyacı artıracak; bu da satış sonrası pazarının önemini ve katkısını daha görünür hale getirecektir” diye konuştu.