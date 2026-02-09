Sınırlı Ami ‘Dark Side’ Türkiye'de

Mikro mobiliteyi konforla buluşturan Citroën Ami, sınırlı sayıdaki Ami Dark Side özel versiyonu ile yeni bir karakter kazanıyor. Böylece araç ilk kez tamamen siyah bir gövde rengiyle ve gece siyahı tasarım unsurlarıyla öne çıkıyor. İç kısımda ise depolama alanları sade bir ton olan gri renkte öne çıkıyor. Ami, kompakt, ulaşılabilir ve Türkiye’de B1 sınıfı sürücü belgesine sahip, 16 yaş ve üstü sürücüler tarafından kullanılabilen tamamen elektrikli bir mobilite aracı. Ami’nin hava koşullarına karşı koruma sağlayan iki koltuklu kabini, kullanım kolaylığı, saatte 45 kilometre hıza ulaşabilme özelliği ve 75 kilometre menziliyle güvenli bir çözüm sunuyor.

Sınırlı sayıdaki Ami Dark Side özel versiyonu, Türkiye’de online satış üzerinden 555.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

ŠKODA YILLIK 1 MİLYON BARAJINI AŞTI

Škoda, 2025 yılında üretimini yüzde 15 oranında artırarak 1 milyon barajını bir kez daha aştı. Böylece marka son altı yılın en yüksek rakamına ulaştı. Škoda elektrikli araçlar için 329 binin üzerinde batarya sisteminin yanı sıra, 1 milyonun üzerinde şanzıman ve 500 binin üzerinde motor üretimi gerçekleştirdi.

Çek markanın Mlada Boleslav’daki ana fabrikasındaki üretim, bir önceki yıla göre yüzde 4.9 artışla 605 bin 600 adet araç seviyesinde gerçekleşti. Škoda’nın tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Elroq, 2025 Ocak ayında seri üretime geçilmesinden bu yana 112 bin 500 adetlik üretim rakamına ulaştı. Daha büyük boyutlu SUV modeli Enyaq ise yaklaşık 77 bin üretim rakamıyla onu izledi.

Skoda’nın Kodiaq, Octavia ve Karoq modellerinin üretimini gerçekleştirdiği Kvasiny tesisindeki üretim yüzde 21 artışla 301 bin adet olarak gerçekleşti. Skoda’nın büyük SUV modeli Kodiaq’a gelen yüksek talep neticesinde marka, bu tesisteki üretim bandını genişletti ve 2025 yılında Kodiaq’ın 1 milyonuncu adedini de üretti.

YERLİ ÜRETİM SWM G01 PRO’LAR BAYİLERDE

Aralık ayı itibarıyla Eskişehir’de seri üretimine başlanan SWM G01 Pro’lar bayilerdeki yerini aldı. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve Changan tarafından geliştirilen “Blue Core” 1.5 litrelik TGDI benzinli motor ile sunulan otomobil, 178 beygir güçü ve 280 Nm tork değerleriyle performans ve verimliliği, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla da sürüş keyfini bir arada sunuyor. Yerli üretim SWM G01 Pro’larda anahtarsız giriş ve butonla açılan kapı sisteminden elektrikli bagaj kapağına, Full LED far teknolojisinden siyah ve bej renk seçenekleriyle sunulan premium deri koltuklara, açılabilir cam tavandan 8,8 inçlik dijital gösterge ve 14,6 inçlik multimedya ekranına kadar zengin bir donanım listesi sunuluyor. Yerli SWM G01 Pro, 1.999.000 TL satış fiyatı ile showroom’larda tüketiciyle buluşuyor.

TÜRKİYE VE ROMANYA ARASINDA DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ KURULDU

Otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük eden Ford Otosan, lojistik ağındaki karbon ayak izini önemli ölçüde azaltacak stratejik demiryolu projesini hayata geçirdi. Ford Otosan liderliğinde; projenin lojistik servis sağlayıcısı Mars Logistics, stratejik satın alma ve süreç yönetiminde KoçZer, tren taşıma operasyonlarını kesintisiz yürüten Körfez Ulaştırma, Türkiye’nin ilk intermodal terminali olarak araçların elleçleme ve stoklama süreçlerini yürüten Railport ve Mars Logistics’in vagon tedarikçisi Transwaggon Group işbirliğiyle, Craiova (Romanya) ve Kocaeli (Türkiye) arasındaki araç lojistiği raylar üzerine taşındı. Ocak 2026 itibarıyla başlayan seferler iki ülke arasındaki ticaret koridorunu kesintisiz ve yeşil bir hatla birbirine bağlıyor.

STELLANTİS’TEN BATARYA TEDARİKİNDE STRATEJİK HAMLE

Stellantis, NextStar Energy’deki yüzde 49 oranındaki ortaklık payını kurucu ortak girişim ortağı LG Energy Solution’a devrediyor. LG Energy Solution ve Stellantis tarafından alınan ve NextStar Energy ile karşılıklı anlaşmaya dayalı stratejik karar sonrasında şirket, Kanada’nın batarya alanındaki geleceği için dayanıklı ve rekabetçi bir temel oluşturmaya devam edecek. Bugüne kadar 5 milyar Kanada dolarının üzerinde yatırım yapılan NextStar Energy, böylece uzun vadeli büyüme ve inovasyona olan bağlılığı güçlendirirken, Kanada’nın ilk ve tek ticari ölçekli batarya üretim tesisinde yüksek kaliteli istihdama olan taahhüdü de teyit ediyor.