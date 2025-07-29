Skoda tasarımlarına büyük ödül...

Bu yıl 70’incisi düzenlenen Red Dot Tasarım Ödülleri, 21 ülkeden 43 tasarım uzmanının yer aldığı jüri tarafından değerlendiriliyor. Yenilikçilik, işlevsellik, ergonomi, dayanıklılık ve çevresel uyumluluk gibi kriterlerin göz önünde bulundurduğu ödüllerde Skoda’nın yeni tasarım dilinin öne çıkması, markanın estetikle birlikte sürdürülebilirliği ve kullanıcı deneyimini merkeze alan yaklaşımını ortaya koyuyor.

MODERN TASARIM

Elroq’un ön bölümünde yer alan parlak siyah Tech-Deck Face, geleneksel radyatör ızgarasının yerini alırken, kaput üzerindeki Skoda yazısı ise “Unique Dark Chrome” adı verilen özel bir kaplamayla dikkat çekiyor. İnce, minimalist farlar ise Skoda SUV modellerinin görünümüne modern bir yorum getiriyor. Donanım seviyesine göre değişen LED ışık bandı, ön farlar arasında görsel bir bütünlük sağlıyor. Üst versiyonlarda ise LED Matrix farlar standart olarak sunuluyor. Arka tasarımda ise sade çizgiler ve 2D formda tasarlanan stop lambaları, Modern Solid felsefesini devam ettiriyor. Yeni tasarım anlayışı sayesinde 0.26 cd’lik oldukça düşük bir aerodinamik sürtünme katsayısı elde edilmiş durumda.

DÖRT ÖDÜL DAHA

Skoda’nın 2025 yılına damga vuran başarıları Red Dot Tasarım Ödülü ile sınırlı kalmadı. İngiltere’nin önde gelen otomotiv yayını Auto Express tarafından düzenlenen 2025 Ödülleri’nde dört farklı kategoride ödül kazandı. Elroq “Yılın Otomobili“, Octavia “En İyi Aile Otomobili“, Superb Combi “En İyi Estate“ ve Kodiaq “ En İyi Büyük SUV“ kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu.

Ayrıca, Skoda’nın tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Elroq, What Car? tarafından “2025 Yılının En İyi Elektrikli Aile SUV“ aracı seçilirken, kompakt sınıftaki skoda Scala da “En İyi Fiyat-Performans Aile Otomobili” ödülüne layık görüldü.