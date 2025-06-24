Stellantis işbirliği yaptığı 8 girişimi ödüllendirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis NV, üretim yeteneği ve AR-GE takımıyla yollara çıkardığı modeller kadar işbirliği yaptığı şirket ve girişimlerle de büyümeye devam ediyor.

Bu kapsamda, şirketin mobilitenin geleceğini şekillendiren çalışmaları onurlandırmak üzere bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 'Venture Awards' kapsamında 6 iş ortağı girişimi ve 'Stellantis Ventures' sermaye fonundan destek alan 2 girişim ödüle layık görüldü.

Bakım ve sürdürülebilirlik kategorisinde Fransa'dan NetZero ve Brezilya'dan Trashin, teknoloji ve yenilik kategorisinde ABD'den Ample, İsviçre'den Hive Power ve İtalya'dan HMDrive, değer ve verimlilik kategorisinde ise Birleşik Krallık'tan Dexory, Japonya'dan Cloud Ace ve Fransa'dan GOMECANO ödül aldı.

Stellantis, iş ortaklarının geliştirdiği girişim çözümlerini ölçeklenebilir biçimde uygulayarak inovasyonu destekliyor. Son dört yılda 250'den fazla girişimle işbirliği sözleşmesi imzalandı.

300 MİLYON EURO'LUK FON

Şirketin kurumsal girişim sermayesi fonu olan Stellantis Ventures, otomotiv ve mobilite alanlarında erken ve ileri aşama girişimlere yatırım yapıyor. 300 milyon Euro başlangıç yatırımıyla kurulan fon, şirketin yatırımcı kimliğiyle toplum ve bireyler için olumlu sonuçlar üretmesine katkı sağlıyor.

Fon, 'MOVE 2025' etkinliği kapsamında Londra ExCeL'de kurulan stantta, yapay zeka, batarya teknolojileri ve kapsayıcı mobilite konularındaki girişim çözümleri ile Citroen ve FIAT markalarına ait yeni araç ve teknolojileri tanıttı.