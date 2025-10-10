Stellantis’te yeni atamalar duyuruldu

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis N.V., liderlik ekibini şekillendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Stellantis liderlik ekibinin yeni atamalarını duyuran şirket, 2026 yılında sunulacak güncellenmiş stratejisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis N.V., liderlik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Son aylarda yakalanan olumlu ivmeden güç alan şirket, 2026 yılında sunulacak güncellenmiş stratejisinin hazırlıkları kapsamında, Stellantis liderlik ekibine yapılan yeni atamaları duyurdu. Bu kapsamda Emanuele Cappellano, mevcut görevi olan Stellantis Pro One liderliğinin yanı sıra, Genişletilmiş Avrupa ve Avrupa Markaları Başkanı olarak atandı. Jean-Philippe Imparato ise bundan böyle Maserati’nin CEO’su olarak markanın performansını artırmaya tam zamanlı olarak odaklanacak ve Stellantis and You’dan da sorumlu olacak. Imparato, bu görevinde Cappellano’ya bağlı olarak çalışacak.

YENİ GÖREVLENDİRMELER

Brezilya Ticari Operasyonları ve Güney Amerika Hafif Ticari Araçlar Başkanı olarak görevini sürdüren Herlander Zola, Cappellano’nun yerine geçerek Güney Amerika Bölgesi Başkanı olarak atandı. Samir Cherfan mevcut görevleri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı ve Mikromobilite Başkanı sorumluluklarını sürdürerek Stellantis liderlik ekibine katıldı. Şu anda Çin Stratejisi Başkanı olarak görevini sürdüren Gregoire Olivier ise Çin ve Asya-Pasifik Bölgesi Başkanı olarak atanarak Stellantis liderlik ekibinin üyeleri arasında yerini aldı. Ayrıca Francesco Ciancia, 1 Kasım itibarıyla Mercedes-Benz’den Stellantis’e geri dönerek Global Üretim Başkanı olarak görevine başlamaya hazırlanıyor. Aynı tarihte Arnaud Deboeuf de yeni fırsatları değerlendirmek üzere şirket ile yollarını ayıracak. Ralph Gilles, Global Tasarım Başkanı olarak Stellantis liderlik ekibine katılırken, daha önce Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinin birleşik Başkanı olarak görev yapan Philippe de Rovira ise yeni kariyer fırsatlarını değerlendirmek üzere Stellantis’ten ayrıldı.

Yeni atamalarla birlikte Stellantis liderlik ekibinin güncel yapısı şöyle şekillendi: