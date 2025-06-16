SWM Motors Türkiye’de üretime başlıyor: Tarih belli oldu! İşte tüm ayrıntılar...

Çinli otomotiv markası SWM Motors, Türkiye pazarında önemli bir adım atarak yerli üretime geçiyor. ATMO Group ve Urzema Holding’in ortak girişimiyle kurulan Urzat Otomotiv AŞ, üretim faaliyetlerine Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) başlayacak. Türkiye’de montajı yapılacak ilk Çinli SUV modeli olan SWM G01 Pro, Türk kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda yeniden tasarlanarak üretilecek.

'MARKAMIZ İÇİN DÖNÜM NOKTASI'

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, üretim için Eskişehir’in tercih edilmesinin uzun süren fizibilite çalışmalarının ardından alındığını belirtti. Azmanoğlu, “Eskişehir, Türkiye otomotiv tarihi açısından stratejik bir öneme sahip. G01 Pro modelimizi bu şehirde üretmek, bizim için büyük bir gurur. Bu model, teknolojisi ve yerli üretim özelliğiyle markamız için bir dönüm noktası olacak” dedi.

Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş ise Eskişehir’in sanayi kültürü, lojistik avantajları ve nitelikli iş gücüyle öne çıktığını vurgulayarak, “Bu yatırım, Eskişehir’de otomotiv sanayisinin yeniden canlanacağının güçlü bir göstergesidir. Kurulacak tesis yalnızca bir üretim alanı değil; aynı zamanda bir teknoloji ve inovasyon merkezi olacak” ifadelerini kullandı.





YILLIK ÜRETİM ADEDİ AÇIKLANDI

SWM Türkiye, üretime yıllık 25 bin adetlik bir kapasiteyle başlamayı hedefliyor. Ancak talep doğrultusunda bu rakamın artırılması da planlar arasında. İlk etapta SWM G01 Pro modeli üretilecek. Bu model, yeni iç tasarımı, motor-şanzıman seçenekleri ve teknolojik donanımıyla Türkiye pazarına sunulacak.

Azmanoğlu, 2023’ün ikinci yarısında başlayan ortaklık sürecinin hızlı ilerlediğini belirterek, “Üretim kararı kısa sürede hayata geçti. SWM, ATMO ve Urzema Holding aynı vizyonla hareket ediyor. Sonbaharda ilk yerli G01 Pro modelini tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde farklı modellerin üretimi de planlarımız arasında” dedi.

İHRACAT DA PLANLANIYOR

Eskişehir’deki tesis yalnızca iç pazara değil, aynı zamanda ihracat odaklı üretim yapacak. Halihazırda Balkanlar ve Avrupa’da faaliyet gösteren ATMO Group, Türkiye’yi bölgesel bir ihracat üssü olarak konumlandırmayı hedefliyor.

BAYİLİKLER ARTIYOR

SWM Türkiye’nin üretim kararı sonrası bayi taleplerinde ciddi artış yaşandı. Azmanoğlu, bu konuda şunları söyledi: “Hedefimiz, kaliteli hizmeti sürdürebilecek vizyoner bayilerle çalışmak. Yıl sonuna kadar bayi ağımızı iki katına çıkarmayı planlıyoruz.”

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR AÇIKLAMASI

Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş, yatırım kararında Eskişehir’in altyapısı, tedarik ağı ve kalifiye işgücünün belirleyici olduğunu ifade ederek “Bu şehirde sadece üretim değil, inovasyon da yapılacak. Elektrikli araçlar da dahil olmak üzere pek çok modelin montajı burada gerçekleşecek. Eskişehir bize, biz de Eskişehir’e değer katacağız” diye konuştu.