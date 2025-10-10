Tesla’nın en uygun fiyatlı aracı Türkiye’de zamlandı: Başlangıç fiyatı yükseldi!

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Türkiye’de en çok satan modeli Model Y’nin fiyatlarını tekrar artırdı. Model Y Standard Range’in başlangıç fiyatı 2 milyon 420 bin 625 TL’ye yükselirken, serideki diğer modellerin fiyatları 4,4 milyon TL’ye kadar çıktı.

Önceki dönemde sportif seçenek olan Model Y Performance ile yapılan zam sonrası aracın fiyatı 2 milyon 305 bin 500 TL seviyesine çıkmıştı. Şimdi ise Türkiye’de en çok tercih edilen Model Y Standard Range’in başlangıç fiyatı 2 milyon 305 bin 500 TL’den 2 milyon 420 bin 625 TL’ye ulaştı. Diğer renk ve donanım seçeneklerinin fiyatları ise 2 milyon 474 bin 925 TL’ye yükseldi.

TESLA MODEL Y SERİSİ FİYATLARI

Model Y Uzun Menzil Arkadan İtişli: 3 milyon 225 bin 240 TL

3 milyon 225 bin 240 TL Model Y Uzun Menzil Dört Çeker: 3 milyon 998 bin 400 TL

3 milyon 998 bin 400 TL Model Y Performance Dört Çeker: 4 milyon 418 bin 400 TL

MODEL Y STANDARD TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Tesla, ABD’de vergi teşviklerinin sona ermesinin ardından daha uygun fiyatlı ve düşük donanımlı “Model Y Standard”ı duyurdu. ABD fiyatı 39 bin 990 dolar olarak açıklanan aracın Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.