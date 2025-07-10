Tesla robotaksi hizmeti genişletiliyor: Tarih verildi...

Tesla, otonom araç teknolojisinde geldiği son noktayı daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Şirket, robotaksi hizmetini San Francisco Körfez Bölgesi'nde iki ay içinde genişleteceğini açıkladı. Bu gelişme, Tesla'nın sürücüsüz araçlar konusundaki iddialarını pekiştirirken, aynı zamanda otonom araçların ticari kullanımı için önemli bir adım olarak görülüyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin otonom araç filosunu daha fazla şehirde kullanıma sunmayı planladığını ve San Francisco’daki genişleme ile birlikte robotaksi hizmetinin yaygınlaştırılmasının beklendiğini söyledi. Şirket, önümüzdeki aylarda, San Francisco’nun yoğun caddelerinde ve çevresindeki bölgelere ek olarak daha geniş bir alanda robotaksi hizmeti sunmayı amaçlıyor.

SÜRÜCÜLERE OLAN BAĞIMLILIK TARİH OLUYOR

Tesla'nın robotaksi filosu, tamamen otonom araçlardan oluşuyor. Müşteriler, Tesla uygulaması aracılığıyla araçlara binip seyahat edebiliyor. Şirket, bu adımın sürücüsüz araçların günlük hayatta nasıl işlediğini gösterme açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtiyor. Tesla'nın robotaksi hizmeti, otonom sürüş sistemlerinin insanlı sürücülere olan bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

San Francisco Körfez Bölgesi, Tesla'nın otonom sürüş teknolojilerini test ettiği ve geliştirdiği bir bölge olarak dikkat çekiyor. Bu genişleme, Tesla’nın otonom araçlar üzerindeki güvenlik ve performans testlerini artırarak, teknolojiyi daha da olgunlaştırmayı amaçlıyor.