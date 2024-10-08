Tesla Türkiye'de Fiyatları Artırdı: Model Y'ye Zam Geldi

Yayınlanma: 08.10.2024 - 16:14

Güncelleme: 08.10.2024 - 16:14

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, küresel çapta indirim kampanyalarına devam ederken, Türkiye'deki fiyatlarına bir kez daha zam yaptı.

Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller arasında yer alan Tesla, bugün itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini duyurdu.

EN ÇOK SATILAN MODEL Y 1 MİLYON 866 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Tesla’nın Türkiye'de ve dünya genelinde en popüler modeli olan Model Y'nin fiyatı, 1 milyon 791 bin 451 TL'den 1 milyon 866 bin 203 TL'ye yükseldi. Bu fiyat, Tesla’nın en uygun fiyatlı modeli olan arkadan çekişli versiyon için geçerli. Özel donanım isteyenler ise yüzde 40 oranında ÖTV ödemek durumunda kalacak.

Yeni fiyat listesine göre:

Model Y Long Range: 3.081.120 TL'den 3.209.741 TL'ye çıktı.

Model Y Performance: 3.334.733 TL'den 3.473.990 TL'ye yükseldi.

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller arasında yer alan Tesla Model Y’nin tüm versiyonlarının fiyatları ciddi oranda arttı. 455 km menzil sunan arkadan çekişli versiyonun yanı sıra, 533 km menzilli Long Range sürümü de zamlandı.