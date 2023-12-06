Tesla'nın eski çalışanından skandal iddia: "Araçlar Güvenli Değil"

Yayınlanma: 06.12.2023 - 15:54

Güncelleme: 06.12.2023 - 15:54

Dünyanın en büyük otonom ve elektrikli otomobil firması Tesla'nın eski bir çalışanı Lukasz Krupski tarafından firmanın sürücüsüz araç teknolojisinin halka açık yollarda güvenli olmadığı açıklandı. BBC'nin haberine göre çalışan bu konuda şirketi uyardığını ancak dikkate alınmadığını iddia etti.

Krupski, Mayıs ayında Alman Handelsblatt gazetesine Tesla'nın frenleme ve otonom sürüş yazılımıyla ilgili müşteri şikayetlerini içeren verileri sızdırdığını belirtti. Eski çalışan, Tesla'nın kendi verilerinde, otonom veya yardımcı sürüş teknolojisi olan araçların güvenli bir şekilde çalıştırılmasına ilişkin gerekliliklere uyulmadığını gösteren kanıtlar bulduğunu ifade etti.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Tesla'nın en iyi yapay zeka teknolojisine sahip olduğunu savundu. Ancak Krupski, Tesla'nın yapay zeka kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirerek, özellikle otomatik pilot hizmetinin güçlendirilmesinde kullanılan yapay zekadan endişe duyduğunu belirtti.

Eski çalışan, Tesla'nın verilerine dayanarak, sürücüsüz araçların var olmayan engellere rastgele fren yaptığını ve bu durumun "hayali frenleme" olarak bilindiğini söyledi. Bu durumun müşteri şikayetleriyle de örtüştüğünü iddia etti.

Tesla'nın sunduğu verilere göre, Autopilot kullanan ABD'li müşterilerin kazaya karışma sıklığı, kullanmayan müşterilere göre daha düşük olduğunu iddia ediyor. Ancak Krupski, bu verilerin güvenilirliğine dair şüphelerini dile getirerek, bulgularını veri koruma yetkilileriyle paylaşma kararı aldığını belirtti.

Tesla, ABD Adalet Bakanlığı tarafından destekli sürüş özellikleriyle ilgili iddialar nedeniyle soruşturma altında bulunuyor. Ayrıca Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi gibi kurumlar da Tesla'nın otomatik pilot sistemiyle ilgili soruşturma yürütüyor.