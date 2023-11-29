Bayilerdeki Tesla Cybertruck'lar kalabalıkların ilgisini çekti

Tesla, lansman öncesinde bayilerini Cybertruck modelleri ile doldurarak kalabalıkların ilgisini çekmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 03:00
Bayilerdeki Tesla Cybertruck'lar kalabalıkların ilgisini çekti
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Geçen hafta Tesla'nın erken dönem Cybertruck araçlarını ABD'deki bayilere getirmeye başladığı ortaya çıkmıştı.

İlk başta yalnızca iki mağazada bulunan modeller daha sonra çok daha fazla mağazaya yayıldı.

Tesla'nın Cybertruck getirdiği birkaç mağazada ise insan kalabalığı görüldü.

Marka araçları sergileyerek ileride daha fazla sayıda müşteriyi satış mağazalarına çekmeyi bekliyor.


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