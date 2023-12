Tesla Cybertruck satışına başlanıyor: Açıklanan fiyat şaşkına çevirdi

Yayınlanma: 02.12.2023 - 14:55

Güncelleme: 02.12.2023 - 14:55

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Tesla CEO'su Elon Musk'ın yatırımcı beklentilerini yumuşatmasının ardından uzun süredir ertelenen ve çok konuşulan aracın 60 bin 990 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Açıklanan fiyat, 2019'da yapılan ilk açıklamalardakinin yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

Tesla'nın yaklaşık dört yılın ardından çıkardığı ilk model olan Cybertruck, şirketin yenilikçi araç üreticisi olarak sahip olduğu itibar açısından da kritik öneme sahip.

Tesla Cybertruck parlak paslanmaz çelikten yapılmış olması ve tasarımında çok az kıvrıma yer verilmesi ile rakiplerinden kolayca ayrılıyor. Yeni model bu özellikleri ile alışılmışın dışında bir araç olarak öne çıkıyor. Ancak bu özellikleri nedeniyle aracın fazlasıyla beğenilmesinin yanında fazlasıyla beğenilmemesi de mümkün. Bu da yeni modelde Tesla'nın risk aldığını gösteriyor.

Musk, aracın kısmen 1977 yapımı James Bond filmi The Spy Who Loved Me'de denizaltıya dönüşen bir arabadan esinlendiğini ifade etti. Tesla CEO'su ayrıca yeni modeli radikal bir diye niteliyor.

CYBERTRUCK ETKİNLİKTE TESLİM EDİLDİ

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte Musk, kalabalığın alkışları arasında bir Cybertruck'ı sahneye sürdü ve daha sonra onlarca müşteriye araçlarını teslim etti.

Reuters'ın aktardığına göre Musk, "Sonunda gelecek, gelecek gibi görünecek" diye konuştu ve Cybertruck'ın bir Porsche 911'i çektiği ve kısa bir yarışta benzinle çalışan başka bir 911'i geçtiği videoyu gösterdi.

Musk etkinlikte araç türlerinin fiyatlarını açıklamadı, ancak Tesla'nın web sitesi en yüksek performanslı varyant olan "Cyberbeast" ve bir diğer türünün yaklaşık 100 bin dolar ve 80 bin dolar fiyatlarla satılacağı ortaya çıktı.

80 ve 100 bin dolarlık modellerin ise önümüzdeki yıl satışa sunulacağı paylaşıldı.

CYBERTRUCK ÜRETİM SERÜVENİ

2019’da Musk, pick-up'ın 40 bin dolar fiyatla satışa çıkacağını ve en üst modelin tek bir şarjla yaklaşık 805 km katedebileceğini söylemişti.

Cybertruck için kısa sürede bir milyondan fazla kişi 100 dolar depozito vererek rezervasyon yaptırmıştı.

Milyarder girişimci Tesla’nın 2025 yılında kabaca 250 bin Cybertruck üretecek seviyeye gelebileceğini iddia etmiş ayrıca 2021 ylında satışa sunulacağını söylemişti. Ancak aracın ilk teslimat tarihi başlangıçta öngörülen sürece göre iki yıl gecikti.

Musk, Tesla’nın Cybertruck’ın yeni teknoloji ve tasarımı nedeniyle "hacimli üretime ulaşmak konusunda devasa zorluklarla" yüzleştiğini söyledi.

Uzmanlara göre Cybertruck’ın yeni gövde malzemesi ve sıra dışı, zamanın ötesindeki tarzı imalatta ek maliyet ve karmaşıklıklara neden oluyor. Buna ek olarak fayda odaklı geleneksel pick-up müşterilerini yabancılaştırma riski de var.

Elon Musk ise birkaç yıl önce, eğer insanlar fütüristik Cybertruck tasarımını beğenmezse Tesla’nın "normal görünümlü bir pikap inşa edebileceğini" söylemişti.

2019 yılındaki tanıtımı sırasında pick-up'ın kırılmaz "zırhlı camdan" yapılmış camları da yapılan testlerde beklenmedik bir şekilde tuzla buz olmuştu.