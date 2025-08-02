Togg Almanya'da satışa başlıyor: Tarih verildi...

Alman Bild gazetesi'nin Almanya'daki otomobil krizinin ortasında Türkiye'den rakip geldiğini belirtirek yazdığı haberinde tamamen elektrikli T10X modelinin bu yıl, önce Münih IAA Mobilitiy Fuarı'nda, ardından da Almanya yollarında olacağı ifade edildi.
Togg'un Türkiye'de elektrikli otomobiller pazarında lider konumda bulunduğuna işaret edilen haberde, 2025'in ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satıldığı, bunun da elektrikli otomobillerde yaklaşık yüzde 20 pazar payı anlamına geldiği kaydedildi.
Haberde, Almanya'da 3 milyondan fazla Türk yaşadığından, bunun tesadüf olmadığı belirtildi.
Stuttgart'ta zaten bir ofisin bulunduğuna dikkat çekilirken satışların 2025 sonunda başlamasının planlandığı, alımların bayi ağı olmadan doğrudan dijital platform "Trumore" üzerinden gerçekleşeceği aktarıldı.