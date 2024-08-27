Toyota GR Supra GT4 EVO2 yeni sezona hazır

Yayınlanma: 27.08.2024 - 18:14

Güncelleme: 27.08.2024 - 18:14

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanındaki yarış ekipleri ve pilotlardan elde edilen geri bildirimlerle GR Supra GT4 EVO2 olarak yenilenen yarış aracı, performans, güvenilirlik ve kullanım açısından daha da geliştirildi.

Şimdiye kadar GR Supra GT4'ten 120'nin üzerinde satış gerçekleştiren Toyota, yeni GR Supra GT4 EVO2 için siparişleri almaya başladı.

Yarış ekipleri ve pilotların katkılarıyla 11 ülkede GT4 serisi yarışlarını ve uluslararası yarışları kazanan Supra GT4, 500'ün üzerinde podyum başarısına imza attı.

Ayrıca, Asya, ABD ve Avrupa olmak üzere üç bölgede kendi sınıfında şampiyonluklar aldı.

2023 sezonu için güncellenen GR Supra GT4 EVO, daha iyi frenleme yeteneği, daha üstün yol tutuşu ve motor performansıyla dikkati çekmişti.

Toyota, aracın pistlerdeki üstünlüğüne rağmen daha iyi otomobiller üretme çabalarıyla gelişimi sürdürdü.

TOYOTA GAZOO Racing, tüm dünyayı dolaşarak elde ettiği geri bildirimlerle ve sürücü öncelikli otomobil üretimi felsefesiyle GR Supra GT4 EVO üzerinde güncellemeler yaptı.

Yenilenen araç, 2025 sezonunda piste çıkmaya hazır hale getirildi.

TİTİZLİKLE İYİLEŞTİRİLDİ

Toyota Gazoo Racing, özellikle Japonya ve Avrupa'daki pistlerde optimum frenlemeyi ve viraj performansını sağlamak üzere ABS'nin çalışma haritası üzerinde güncellemeler yaptı. Bu değişiklik, performansın yanı sıra lastik aşınmalarını da optimum seviyeye getirdi.

Ayrıca yazılım güncellemesiyle devir eşlemede daha ince ayarlar yapıldı ve frenleme sırasında pilotların yavaşlama kontrolü iyileştirildi.

Motor, frenler ve aktarma organlarının soğutma performansı geliştirilirken, kokpit sıcaklıkları da optimize edildi. Böylece zorlu koşullarda bile araç daha kolay kullanılabiliyor.

Bu iyileştirmeler GR Supra GT4 EVO2'yi sadece profesyonel pilotlar için değil, aynı zamanda dünya çapındaki GT4 yarışlarında iddialı bir şekilde yarışan amatör sürücüler için de daha ideal hale getirdi.

Toyota GR Supra GT4 EVO2, 2025 Ocak ayında 24 Saat Daytona ile birlikte düzenlenen IMSA Michelin Pilot Challenge'ın ilk yarışında piste çıkmaya başlayacak.