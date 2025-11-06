Trafik sorunu 2026'da çözülüyor: 2 Tesla fiyatına uçan araba! İşte tüm ayrıntılar...

Xpeng Motors'un iştiraki Aridge, Huangpu Bölgesi'ndeki Guangzhou tesisinden ilk “Land Carrier” modüler uçan arabasını piyasaya sürdü. Ayrıca şirketin dünyanın ilk seri üretim uçan araba hattı olarak adlandırılan hattın lansmanı gerçekleştirildi. İlk uçak, performans ve üretim süreçlerini doğrulamak için deneysel test uçuşlarında kullanılacak ve gelecek yıl beklenen tam ölçekli teslimatların temelini oluşturacak.

Fabrika yaklaşık 120 bin metrekare alana yayılmış ve Xpeng'in kara aracı ve hava aracı olarak ayrılan modüler uçan arabasını üretmek üzere tasarlanmış. “Ana araç” olarak da bilinen kara modülü, dört tekerlekten çekiş ve arka tekerlekten yönlendirme özellikli üç dingilli, altı tekerlekli bir konfigürasyona sahip ve hem yük kapasitesi hem de arazi kabiliyeti sunuyor.

KARA MODÜLÜ Yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olan araç, normal park yerlerine sığarken standart sürücü belgesi ile sürülebiliyor. 6x4 model hibrit motora sahipken karada ilerleyen aracın menzili ise 1000 kilometre olarak ifade ediliyor.

HAVA MODÜLÜ Hava modülü, güç ve ağırlık dengesini sağlayan karbon fiber gövde ve rotor (*) kanatlarına sahip, elektrikli, altı rotorlu, çift kanallı bir tasarıma sahip. 270 derecelik panoramik kokpit, uçuş sırasında geniş bir görüş alanı sunacak şekilde tasarlanmış.

XPENG TESİSİ Tesis beş ana atölyeden oluşuyor. Bunlar kompozitler, tahrik, montaj, boyama ve son entegrasyon. Kompozit atölyesi, kollar, rotor kanatları ve zemin panelleri dahil olmak üzere karbon fiber bileşenler üretiyor ve yıllık 300 tonluk hedefiyle dünyanın en kapsamlı havacılık karbon fiber bileşen tesislerinden biri. İtki atölyesi, tüm bileşenler için otomatik izlenebilirlik özelliğine sahip, elektrikli tahrik ve rotorlar için dünyanın ilk entegre montaj ve test hattını kullanarak kaldırma, uçuş kontrol ünitelerini monte edip test etmektedir.

Gövde bileşenleri, perçinleme ve yapıştırma dahil olmak üzere soğuk bağlantı teknikleri kullanılarak montaj atölyesinde birleştirilir. Boyama atölyesi, esnek bir yüksek otomasyon hattında “8C6B” çok katmanlı püskürtme işlemi kullanır. Buna karşılık, son montaj atölyesi dokuz ana sistemi entegre eder ve tasarım ve uçuşa elverişlilik standartlarını karşılamak için testler gerçekleştirir. Bulut tabanlı bir kalibrasyon sistemi, otonom sürüş, uçuş kontrolü ve ağırlık merkezi ölçümlerini otomatik olarak test eder.

OTONOM UÇUŞ MODLARI “Land Carrier”, hem manuel hem de otonom uçuş modlarını destekliyor. Manuel kontrol, tek elle kullanım için tek çubuklu bir sistem kullanıyor.

OTOMATİK UÇUŞ Aynı zamanda, otonom mod akıllı rota planlama, önceden ayarlanmış rotalar boyunca otomatik uçuş, tek tuşla kalkış ve dönüş, 3D kompozit görüş ve iniş yardımı sunuyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ Tam kapasiteyle tesis yıllık 10 bin adet üretim yapabilecek şekilde tasarlanmış ve başlangıç kapasitesi 5 bin olarak ifade ediliyor. Bu da her 30 dakikada bir uçak üretilebileceği anlamına geliyor.

UÇAN ARABA NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK Uçan araba Aridge Land Carrier'in 2026 yılında satışa sunulacağı duyuruldu.

UÇAN ARABA FİYATI NE KADAR? Xpeng yaptığı açıklamada Aridge Land Carrier'in 2 milyon yuanı geçmeyen bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağunu açıkladı. Bu da modelin bugünkü kur değerleri ile maksimum 11 milyon 840 bin TL'ye satılacağı anlamına geliyor.

YAKLAŞIK İKİ TESLA FİYATI Tesla Cybertruck Cyberbeast fiyatları ise ABD'de 114 bin 990 dolardan başlayarak yaklaşık 130 bin dolara kadar çıkıyor. Bu da uçan arabanın yaklaşık iki Tesla fiyatına satışa sunulacağı anlamına geliyor.