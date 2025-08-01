TransAnatolia Raid 30 Ağustos'ta Bursa'da başlıyor...

Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak kabul edilen TransAnatolia, bu yıl 15. kez motor sporları tutkunlarını Türkiye’nin eşsiz coğrafyasında bir araya getirmeye hazırlanıyor. 30 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek yarış, Bursa’dan start alacak ve Bolu’da sona erecek. Afyon, Aksaray, Nevşehir ve Çorum rotasında ilerleyecek yarışta Raid kategorisi, yarış heyecanını deneyim odaklı bir sürüşle birleştirmek isteyenler için özel bir alan sunuyor.

TransAnatolia’da Raid, profesyonel sporcu lisansıyla yarışmak istemeyen ama yarış atmosferinin bir parçası olmayı arzulayan, kendi 4x4 aracıyla özel bir maceraya çıkmak isteyenler için tasarlanan özel bir kategori.

Bu kategoride katılımcılar, zamana karşı yarışmak yerine rotayı takip ederek adrenalinle harmanlanmış bir deneyim yaşıyor. 4x4 araçlara ekstra teknik modifikasyon yapmadan katılım sağlanan yarışta, navigasyonla yönlendirilen, güvenlik ve organizasyon desteğiyle güçlenen bir rota izleniyor. Her gün farklı bir coğrafyada, farklı bir deneyim sunan raid kategorisinde, takım ruhunu yaşamak ve aynı hedefe birlikte ilerlemek mümkün.

Katılımcılar, doğayla bütünleşen rotalarda araçlarını zorlamadan ilerleyerek hem yarış heyecanını soluyor hem de unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Raid’e katılmak için profesyonel bir yarışçı olmak gerekmiyor.

TransAnatolia Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride düzenleniyor.