Türkiye’de yılın otomobili 'BYD SEAL U' seçildi!

Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda “Yılın Basın Lansmanı” ödülü Renault’nun Duster modeli için gerçekleştirdiği “Kendi Lansmanını Yap” konseptine verildi.





“Yılın Tasarımı” ödülüne Kia EV3 layık görülürken, “Yılın İnovatif Projesi” ödülü ise elektrikli saydamlığı değişen tavan teknolojisiyle Renault Rafale modelinin oldu.

Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen “Yılın Premium Otomobili” kategorisinde ise Mercedes-Benz AMG GT ödülün sahibi oldu.





42 ADAY OTOMOBİL KIYASIYA YARIŞTI

“Türkiye’de Yılın Otomobili” Yarışması’nın ilk etabında; 42 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise olan “BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster” finale kalmaya hak kazanmıştı. Birinci seçilen BYD, SEAL U modeli için “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun ise BYD SEAL U modelinin birinci olarak seçilmesinden sonra yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Türkiye’de kısa sürede önemli başarılara imza attık. Bugün burada, değerli basın mensuplarının oylarıyla SEAL U modelimizin ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilmiş olmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. OGD’nin bu yıl 10’uncu kez bu organizasyonu gerçekleştirmesini de ayrıca tebrik ediyorum. Bu vesileyle hem bu değerli organizasyon için OGD’ye hem de bu modeli bu seviyeye getiren öncelikle müşterilerimize, sonra bayilerimize, sonra birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum.”

HANGİ OTOMOBİL KAÇ PUAN ALDI?