TürkTraktör 10 bininci kabini üretti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, 29 milyon Euro yatırım ile 2025'in ilk çeyreğinde devreye aldığı 8 bin metrekarelik yeni kabin iskelet üretim hattıyla önemli bir adım attı.

Robotik kaynak, kataforez ve boyahane süreçlerini kapsayan tesis, 12 robotlu kaynak hattı, 2 robotlu boyahane, AMR ve AGV robotlarıyla yüksek otomasyon ve Endüstri 4.0 teknolojilerini hayata geçirdi.

Bu yatırımla şirket, kabin iskeletlerini tamamen kendi bünyesinde üretmeye başlayarak üretim yeteneklerini artırdı, yüzde 100 robotik kontrol ve Class V boya standardıyla müşteri taleplerine yanıt verdi. Gelişme, şirketin 2022'de devreye aldığı montaj hatlarının ardından atılan bir sonraki adım oldu.

Şirketin 60. yıl dönümünde açılan fabrika, 402 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olup Avrupa'nın büyük traktör fabrikalarında biri olarak öne çıkıyor.

Dört traktör montaj hattı, 2 robotik boyahane, 1 kabin montaj hattı ve 1 traktör son kontrol hattı ile faaliyet gösteren tesis, arıtma sistemleri ve çevre dostu üretim teknolojileriyle yüksek kalite, esneklik ve sürdürülebilirlik standartlarını karşılayarak, Türkiye tarım makineleri sektörünün lokomotifi konumunu sürdürüyor.