TürkTraktör AAA seviyesindeki uzun vadeli kredi notuyla güven tazeledi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 13:09

Güncelleme: 25.11.2023 - 13:42

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, TürkTraktör'ün Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu AAA olarak açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üst üste üçüncü kez AAA (tr) olarak en yüksek seviyede puanlanan TürkTraktör, finansal istikrarını korumayı başardı.

JCR Eurasia değerlendirmesinde, TürkTraktör'ün "ciro, karlılık ve nakit akış metriklerini güçlendirme", "tatmin edici özkaynak düzeyi" ve "likit pozisyonla desteklenen güçlü aktif kalitesi" sayesinde en yüksek seviyedeki kredi notunu almaya hak kazandığını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Mali İşler İş Lideri Federico Pamfili, 70'inci yılına gün sayan TürkTraktör'ün finansal açıdan da yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti.

Pamfili şöyle konuştu:

"Üretim ve ihracatta rekorlarımızı tazelediğimiz 2023'ü de güçlü ve sağlam finansallarla kapatmaya hazırlanıyoruz. Şirketimizin sağlıklı finansal yapısını teyit eden ciro, kârlılık ve nakit akışı güçlendirme kabiliyetimiz, öz kaynak düzeyimiz ve likit finansal yapımız sayesinde bir kez daha JCR Eurasia Rating tarafından en yüksek kredi notu olan AAA (tr) ile değerlendirildiğimiz için gurur duyuyoruz.

'YATIRIMLARIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye traktör pazarında yaklaşık 17 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz liderliğimizin sorumluluğuyla daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek için yatırımlarımızı artırmaya, dünya standartlarında ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

JCR Eurasia Rating tarafından TürkTraktör'ün Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "J1+ (tr)", görünümü ise stabil olarak belirlendi.

Tokyo merkezli JCR-ER, Japon FSA (Financial Services Agency) tarafından yetkilendirilen ve ABD SEC (Securitiesand Exchange Commission) tarafından tanınan uluslararası bir derecelendirme kuruluşu. Ayrıca, ESMA (European Securities and Markets Authority) tarafından da yetkilendirilmiş bir kuruluş.