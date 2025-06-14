TürkTraktör fabrikasında tüm elektrik ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanıyor!

TürkTraktör, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kurulumunu Entek Elektrik’in üstlendiği, 7,8 milyon Euro yatırımla Sivas’ta devreye giren 13 MWe gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES), yıllık 22.537 MWh üretim kapasitesiyle TürkTraktör’ün Ankara’daki fabrikasının elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretecek.





TürkTraktör şirket lideri Matthieu Sejourne, Sivas’ta kurdukları GES’in sürdürülebilirlik taahhütleri açısından kıymetli bir adım olduğunu söyledi. Sejourne, “TürkTraktör olarak sürdürülebilirlik en önemli odak noktalarımızdan biri. ‘Geleceğe Hazırlar’ amacımız doğrultusunda en çevreci traktör ve ekipmanlarla çiftçilerimizi desteklerken, üretim başta olmak üzere operasyonlarımızın tamamında sürdürülebilir olmaya özen gösteriyoruz. Çevresel etkimizi en aza indirmek için Ankara fabrikamızın elektrik ihtiyacının tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefimiz doğrultusunda Sivas’taki Güneş Enerji Santrali’ni devreye aldık” dedi.





“Ankara fabrikamızın enerji ihtiyacına yönelik ilk adımı geçtiğimiz yıl çatı GES sistemiyle birlikte atmıştık” diyen Sejourne daha sonra şu ifadeleri kullandı:

“Sivas’ta 7,8 milyon Euro’luk yatırımla devreye aldığımız santral yaklaşık 19 hektarlık alanda yer alıyor. 13 MWe güce sahip olan Sivas GES’te yıllık 22.537 MWh üretim yapmayı hedefliyoruz. Sivas GES tesislerimiz ve fabrikamızın çatısında yer alan paneller sayesinde Ankara fabrikamızın elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından üretir duruma geliyoruz.”