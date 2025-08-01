TürkTraktör finansal sonuçlarını açıkladı

TürkTraktör, 2025 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. TürkTraktör yılın ilk altı ayında 15 bin 563 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 63’ünü, ihracatının ise yüzde 71’ini karşıladı. TürkTraktör’ün 2025 yarıyıl finansal verileri doğrultusunda net kârı 589 milyon TL, toplam cirosu 25 milyar 977 milyon TL ve FAVÖK marjı ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

TürkTraktör, 2025 yılının ilk yarısında yurt içi pazara 9 bin 728 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 5 bin 163 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27’lik daralmayla 23 bin 559 adet olarak gerçekleşti. Haziran sonu itibarıyla Türkiye traktör pazarında New Holland ve Case IH markaları ile toplam yüzde 40,9’luk payı olan TürkTraktör, liderliğini kesintisiz olarak 18 yıldır sürdürüyor.

2025 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendiren TürkTraktör şirket lideri Matthieu Sejourne, “Türkiye traktör pazarındaki daralma eğilimi, zorlu sektör dinamikleri ve önemli finansman maliyeti etkisiyle yılın ilk yarısında da devam etti. Böyle bir dönemde, iki markamızla pazardaki öncü konumumuzu korumak bizim için oldukça kıymetli. 18 yıldır aralıksız olarak liderliğimizi sürdürmemize vesile olan çiftçilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.