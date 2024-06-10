Uzmanlar artan araç kiralama oranları sonrası dikkatli olunması gerektiğini vurguladı: Dolandırıcılık uyarısı
Tüketicilerin TOKKDER üyesi olan, yaygın ofis ağı bulunan kurumsal şirketleri tercih etmeleri gerektiğini belirten Kağan Yaşa, “Bu noktada girilen internet sitelerinin dikkatli şekilde incelenmesi şart” dedi.
Günlük araç kiralama sektörü yaz aylarının başlamasıyla birlikte en yoğun dönemine girdi. Yabancı turistlerin yanı sıra okulların tatile girmesi ve uzun bayram tatillerinin etkisiyle talep iyice artıyor. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, kısa süreli araç kiralamada, bayram döneminde yüzde 80-90’lara varan doluluk yaşanacağını beklediklerini, sektörün yaklaşık 110 bin araçla hizmet vermeye çalıştığını söyledi.
Yaşa yaptığı açıklamada, “Seyahat ve tatil dönemlerinde araç kiralamaya yönelik artan istekle birlikte bazı kötü niyetli kişiler, sosyal medya mecralarında ya da kurdukları sahte internet siteleriyle bazı tanınmış araç kiralama kuruluşlarının taklidini yaparak, logolarına benzer logolar kullanarak, bu tanınmış kuruluşlar ile ilgisi bulunmayan telefon ve online platformlar üzerinden yaptıkları görüşmeler ile tüketicilerden araç kiralama vaadiyle avans toplamakta, avans ödemesi sonrasında bu kişilere ulaşmak mümkün olmamakta ve tüketiciler bu yöntemle maalesef dolandırılmaktadır. Bu tür olumsuz durumlar ile karşılaşılmaması için tüketicimizi uyarmak amacıyla hem derneğimizin hem de üye şirketlerimizin iletişim çalışmaları da devam ediyor” dedi.
TOKKDER Başkanı Yaşa’nın önerisi ise tüketicilerin TOKKDER üyesi olan, yaygın ofis ağı bulunan kurumsal şirketleri tercih etmeleri.
Bu noktada girilen internet sitelerinin dikkatli şekilde incelenmesi şart. Tüketicilerin ağırlıklı olarak 4-5 günlük araç kiralama talebi olduğunu söyleyen Yaşa, otomobil fiyatlarının hızlı yükselişi nedeniyle araç kiralamanın mobilite açısından avantajlı bir alternatif haline geldiğini ve pandemi öncesi başlayan “sahiplik yerine kullanım” akımının artarak devam edeceğini beklediklerini ifade etti.
‘HİBRİTİN PAYI ARTTI’
Operasyonel kiralama
tarafında da hibrit ve elektrikli
araç sayısının günden güne
artmasını beklediklerini
söyleyen Yaşa, “TOKKDER
Operasyonel Kiralama Sektör
Raporu verileri de bu öngörüyü
teyit eder nitelikte. Raporumuza
göre operasyonel araç kiralama
sektörünün filosunda yer alan
hibrit ve elektrikli araçların
payındaki artış oldukça dikkat
çekici. 2021 yılı sonunda
operasyonel araç kiralama
sektörünün filosundaki hibrit ve
elektrikli araçların payı yüzde
6.5 iken bu payın 2023 yılının
sonunda yüzde 9.3’e eriştiğini
görüyoruz. Kiralama yöntemi
sayesinde tüketiciler, elektrikli
araçları, başlangıç maliyeti ve
ikinci el fiyat belirsizlik riski
olmaksızın, makul aylık kira
ödemeleri ile edinme imkânına
kavuşacak” diye konuştu.
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