Volkswagen'den çip tedariki açıklaması: 'Çözüme ihtiyacımız var'

Volkswagen Grubu, şimdilik yeterli çip tedariki sağladığını açıkladı. Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, Alman haftalık gazetesine verdiği demeçte, Çin'in yarı iletken üreticisi Nexperia'nın bitmiş ürünlerine uyguladığı ihracat yasağı nedeniyle Avrupalı otomobil üreticilerinin tedarik için çabaladığını söyledi.

Oliver Blume, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, “Mevcut çip krizi, dünyamızın ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Son yarı iletken krizinden farklı olarak, bu krizde sektörler genelinde ve özellikle otomobillerde kullanılan çok basit çipler söz konusu” ifadelerini kullanırken kısa vadeli tedarik konusunda ise ''Volkswagen Grubu olarak ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Hızlı bir siyasi çözüme ihtiyacımız var” dedi.

ÇİN'DEN İHRACAT YASAĞI

Çin, Hollanda'nın şirketin kontrolünü ele geçirmesine yanıt olarak Nexperia'nın bitmiş ürünlerinin ihracatını yasakladı. Şirketin Çinli sahibi Wingtech, ABD tarafından olası bir ulusal güvenlik riski olarak işaretlendi.

Bu gerginlik, ABD'nin gümrük vergileri ve Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamaların yanı sıra Avrupa otomotiv sektörünün sıkıntılarını daha da artırabilir.

Blume şu anda Porsche'nin CEO'su olarak da görev yapıyor. Porsche, Çin'deki satışların düşmesi ve ABD'nin ithalat vergileri nedeniyle Blume'nin “büyük kriz” olarak nitelendirdiği bir duruma girmiş durumda.