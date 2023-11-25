Volkswagen'den 4 yeni elektrikli model: 20 bin dolardan başlayacak!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 17:36

Güncelleme: 25.11.2023 - 17:36

Volkswagen, Tesla ve BYD'ye ayak uydurmak için Çin'de yeni bir giriş seviyesi EV platformu piyasaya sürmeyi planlıyor. Otomobil üreticisi, en önemli pazarındaki alıcıları geri kazanmak için yaklaşık 20 bin dolardan başlayan elektrikli araçları (EV) tanıtacak.

Automotive News Europe'a göre, VW Çin patronu Ralf Brandstaetter cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, Çin pazarının "fiyat konusunda çok hassas" olduğunu söyledi.

Brandstaetter, Hefei'deki yeni EV tesisini ziyareti sırasında, yeni giriş seviyesi platformun batarya, elektrikli tahrik ve motor açısından yerel Çinli alıcılara hitap edeceğini söyledi. Belki de daha önemlisi, Çinli alıcılar daha genç ve en son teknoloji ve yazılımı arıyorlar.

MEB MİMARİSİ



VW'nin mevcut elektrikli araç serisinde kullandığı MEB mimarisini temel alan yeni platform, maliyetleri düşürmek için yerel tedarikçileri kullanacak.

Brandstaetter, 2026 için planlanan yeni platformun geliştirme sürelerini üçte bir oranında iyileştireceğini de sözlerine ekledi.

2026'ya kadar dünya çapında on yeni elektrikli araç tanıtmayı planlayan Volkswagen, Çinli otomobil üreticilerine ayak uydurmak için geliştirme süresini hızlandırmak istiyor. Mevcut dört yıllık döngüsüne kıyasla yeni modelleri yaklaşık 2,5 yıl içinde piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Platformu geliştiren Hefei'nin (Volkswagen Group China Tech Company) CTO'su Ludger Luehrmann, şirketin tedarikçileri değiştirdikten sonra gösterge paneli ekranının fiyatını %37 oranında düşürebildiğini söyledi.

Uzun süredir pazara hâkim olan eski markalar (VW ve Audi gibi) artık daha modern teknolojiye sahip yerli markalarla değiştiriliyor. Ve çoğu zaman bu elektrikli araçlar daha düşük fiyatlara satılıyor.

LİDERLİĞİ BYD'YE KAPTIRDI

VW, alıcılar en yeni elektrikli araçları aradıkça Çin'de uzun süredir devam eden en çok satan marka unvanını bu yılın başlarında BYD'ye kaptırdı.

Çin, VW'nin en önemli pazarı ve kârının neredeyse yarısını oluşturuyor. En çok satan elektrikli modeli ID.3, bu yıl Çin EV'leri arasında 22. sırada yer aldı. Üstelik bunu ağustos ayında fiyatları yüzde 16 oranında düşürerek 17 bin 500 dolar civarına çektikten sonra yaptı.

Düşük fiyatlar talebin artmasına yardımcı oldu ve ID.3 satışları temmuz ayında ortalama 2 bin 200'den 10 bine ulaştı.

Otomobil üreticisi bu stratejiyi A Ana Platform adı verilen yeni mimarisiyle kullanacak. Volkswagen, yaklaşık 20 bin ila 23 bin 800 dolar arasında fiyatlandırılan dört yeni EV'yi piyasaya sürmeyi planlıyor.

Otomobil üreticisi bu hafta Çin'de 33 bin dolardan başlayan ID.7 Vizzion siparişlerini açtı.

Volkswagen ayrıca Hefei fabrikasında batarya üretimine de başladı. Fabrika, enerji yoğunluğunu ve verimliliği artırmaya yardımcı olacak hücreden pakete (C2P) pilleri üreten ilk tesis olacak.

XPENG YATIRIMI

VW'nin fiyat indirimleri Çin'deki talebi artırmaya yardımcı olurken, şirket notlar alıyor. VW şimdi en önemli pazarındaki alıcıları yeniden kazanmak için 20 bin dolar civarında fiyatlandırılan dört yeni EV tanıtmayı planlıyor.

VW'nin BYD'nin 16 bin 100 dolardan başlayan Dolphin ve 18 bin 500 dolardan başlayan Yuan Plus elektrikli SUV gibi düşük maliyetli EV'lere ihtiyacı olacak. BYD mayıs ayında yaklaşık 30 bin Dolphin modeli satarak ID.3'ün yaklaşık 11 katına ulaştı.

Rekabet gücünü yeniden kazanmak için VW, temmuz ayında Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng'e yaklaşık yüzde 5 hisse karşılığında 700 milyon dolar yatırım yaptı.

Marka, XPeng ile inşa edilen yeni modellerin satışlara yardımcı olmasını beklese de CFO Arno Antilitz, VW'nin piyasaya çıkana kadar 2026'dan itibaren daha fazla pazar payı kaybedebileceğini açıkladı.