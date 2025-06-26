Yaz aylarında en az menzil kaybeden elektrikli otomobiller açıklandı: Tesla ilk 5'e giremedi! İşte o liste...

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte elektrikli otomobillerin ne kadar menzil kaybedeceği sorusu da merak edilmeye başlandı. Aşırı soğuklar dışında aşırı sıcak havalarda da elektrikli otomobiller menzil kaybı yaşarken gerçek dünya koşullarında 29 bin 700'den fazla elektrikli otomobili takip eden yeni bir çalışma yayımlandı.
32 VE 37 DERECEDE TEST
Recurrent Auto, ABD'de yıllar boyunca veritabanında on binlerce yeni ve kullanılmış elektrikli araca ait bilgi biriktirdi. Bu da doğru bir analizin kapısını araladı. Hangi elektrikli araçların 32 ve 37 derecelik havalarda en iyi menzile sahip olduğu da bu sayede anlaşıldı.
Recurrent raporunda ''Elektrikli arabalar sıcak havalarda gayet iyi çalışıyor. 32 derece sıcaklıkta menzil kaybı minimum düzeydedir. 5'ten daha az bir değişim" ifadelerine yer verildi.
YÜZDE 18'LİK MENZİL KAYBI!
Ancak raporda “Sıcaklıklar 100F'yi (37C) geçtiğinde, menzil etkileri %17-18 olabilir” diye devam edildi ve bu durumun özellikle aşırı klima kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı vurgulandı.
ŞARJ SEVİYESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Raporda yüksek sıcaklıka karşın dikkat edilmesi gerekenler şöyle ifade edildi:
''Araç sahiplerinin ve bayilerin bu sıcakta bir EV'yi aşırı düşük şarj durumlarında bekletmekten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Bir elektrikli araç akü gücünü aküyü serin tutmak için kullanır."
ISI POMPASI MENZİLİ DÜŞÜRDÜ!
Recurrent araştırma ekibinin yaz aylarındaki menzil verilerine baktığı ilginç bir nokta ise ısı pompası olan araçların yüksek sıcaklıklarda menzil kaybının ısı pompası olmayan araçlara göre bir miktar daha fazla olması oldu.
Isı pompalı araçlar genellikle serin sıcaklıklar için optimize edilip kış menzili kaybını azaltıyor.
Ancak yaz aylarında menzil kaybı kış aylarına oranla daha az oluyor.
EN İYİ 21 MODEL
Araştırmada Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre belirtilen ve 32°C ile 37°C'de ulaşılan menzil değerleri paylaşıldı.
İşte yapılan araştırmaya göre yaz sıcağıyla en iyi başa çıkan elektrikli araçlar...
21.
CHEVROLET BLAZER EVE
- EPA Menzil: 324 mil
- 32°C'de Menzil: 279 mil
- 37°C'de Menzil: 266 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 86
20.
KIA NIRO EV
- EPA Menzil: 253 mil
- 32°C'de Menzil: 223 mil
- 37°C'de Menzil: 212 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 88
19.
TESLA MODEL S
- EPA Menzil: 405 mil
- 32°C'de Menzil: 368 mil
- 37°C'de Menzil: 348 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 91
18.
NISSAN ARIYA
- EPA Menzil: 304 mil
- 32°C'de Menzil: 277 mil
- 37°C'de Menzil: 270 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 92
17.
CADILLAC LYRIQ
- EPA Menzil: 314 mil
- 32°C'de Menzil: 289 mil
- 37°C'de Menzil: 280 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 92
16.
KIA EV6
- EPA Menzil: 310 mil
- 32°C'de Menzil: 285 mil
- 37°C'de Menzil: 285 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 92
15.
AUDI E-TRON SPORTBACK
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 93
14.
TESLA CYBERTRUCK
- EPA Menzil: 340 mil
- 32°C'de Menzil: 316 mil
- 37°C'de Menzil: 316 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 93
13.
TESLA MODEL Y
- EPA Menzil: 330 mil
- 32°C'de Menzil: 307 mil
- 37°C'de Menzil: 307 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 94
12.
TESLA MODEL X
- EPA Menzil: 348 mil
- 32°C'de Menzil: 327 mil
- 37°C'de Menzil: 327 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 94
11.
BMW I3
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 95
10.
FORD F-150 LIGHTNING
- EPA Menzil: 320 mil
- 32°C'de Menzil: 304 mil
- 37°C'de Menzil: 304 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 95
9.
VOLKSWAGEN ID.4
- EPA Menzil: 291 mil
- 32°C'de Menzil: 276 mil
- 37°C'de Menzil: 276 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 95
8.
TESLA MODEL 3
- EPA Menzil: 358 mil
- 32°C'de Menzil: 340 mil
- 37°C'de Menzil: 340 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 95
7.
CHEVROLET BOLT EUV
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 96
6.
FORD MUSTANG MACH-E
- EPA Menzil: 312 mil
- 32°C'de Menzil: 300 mil
- 37°C'de Menzil: 300 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 96
5.
RIVIAN R1T
- EPA Menzil: 328 mil
- 32°C'de Menzil: 318 mil
- 37°C'de Menzil: 318 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 97
4.
HYUNDAI IONIQ 5
- EPA Menzil: 303 mil
- 32°C'de Menzil: 294 mil
- 37°C'de Menzil: 294 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 97
3.
RIVIAN R1S
- EPA Menzil: 321 mil
- 32°C'de Menzil: 314 mil
- 37°C'de Menzil: 314 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 98
2.
BMW I4
- EPA Menzil: 301 mil
- 32°C'de Menzil: 295 mil
- 37°C'de Menzil: 295 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 98
LİDER AUDI OLDU
AUDI E-TRON
- EPA Menzil: 300 mil
- 32°C'de Menzil: 294 mil
- 37°C'de Menzil: 294 mil
- Yüksek sıcaklığa bağlı batarya performansı: Yüzde 98