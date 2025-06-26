Yaz aylarında en az menzil kaybeden elektrikli otomobiller açıklandı: Tesla ilk 5'e giremedi! İşte o liste...

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte elektrikli otomobillerin ne kadar menzil kaybedeceği sorusu da merak edilmeye başlandı. Aşırı soğuklar dışında aşırı sıcak havalarda da elektrikli otomobiller menzil kaybı yaşarken gerçek dünya koşullarında 29 bin 700'den fazla elektrikli otomobili takip eden yeni bir çalışma yayımlandı.

Recurrent Auto, ABD'de yıllar boyunca veritabanında on binlerce yeni ve kullanılmış elektrikli araca ait bilgi biriktirdi. Bu da doğru bir analizin kapısını araladı. Hangi elektrikli araçların 32 ve 37 derecelik havalarda en iyi menzile sahip olduğu da bu sayede anlaşıldı.

Recurrent raporunda ''Elektrikli arabalar sıcak havalarda gayet iyi çalışıyor. 32 derece sıcaklıkta menzil kaybı minimum düzeydedir. 5'ten daha az bir değişim" ifadelerine yer verildi.

Ancak raporda “Sıcaklıklar 100F'yi (37C) geçtiğinde, menzil etkileri %17-18 olabilir” diye devam edildi ve bu durumun özellikle aşırı klima kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı vurgulandı.

''Araç sahiplerinin ve bayilerin bu sıcakta bir EV'yi aşırı düşük şarj durumlarında bekletmekten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Bir elektrikli araç akü gücünü aküyü serin tutmak için kullanır."

Raporda yüksek sıcaklıka karşın dikkat edilmesi gerekenler şöyle ifade edildi:

ISI POMPASI MENZİLİ DÜŞÜRDÜ!

Recurrent araştırma ekibinin yaz aylarındaki menzil verilerine baktığı ilginç bir nokta ise ısı pompası olan araçların yüksek sıcaklıklarda menzil kaybının ısı pompası olmayan araçlara göre bir miktar daha fazla olması oldu.

Isı pompalı araçlar genellikle serin sıcaklıklar için optimize edilip kış menzili kaybını azaltıyor.

Ancak yaz aylarında menzil kaybı kış aylarına oranla daha az oluyor.



