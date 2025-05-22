Yeni Jeep Compass Kenan Yıldız ile ortaya çıktı: Juventus ile sponsorluk anlaşması...

Yepyeni Compass resmi olarak Avrupa'da görücüye çıktı, ancak ilk basın görselleri yeni SUV'un stüdyoda sadece belirli görüntülerini ortaya çıkardı. Ancak Juventus F.C. ile sponsorluk anlaşmasını yenileyen Jeep, aracın daha yeni ve daha açıklayıcı bazı fotoğraflarıyla tasarımın bazı ayrıntılarını paylaştı. Türk Milli Takım oyuncusu ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız da bu çekimlerde yer aldı.



YENİ ELEKTRİKLİ VERSİYON Tamamen yeni Compass'ın tamamen elektrikli versiyonu, siyah tavanlı çarpıcı bir kireç yeşili ile öne çıkarıldı. Daha kaslı çamurluklar, yüksek teknolojili LED'ler ve ön ve arka tamponlarda daha keskin hatlarla selefine kıyasla daha kübik bir tasarıma sahip.



Bu özel donanım, ona daha agresif bir duruş kazandıran 20 inç alaşım jantlar üzerinde yükseliyor.



JEEP COMPASS MOTOR SEÇENEKLERİ Compass artık STLA Medium mimarisine sahip olduğu için yeni tasarım yeni alt yapılarla birleştirilmiş. Bu, hafif ve plug-in hibritin yanı sıra tamamen elektrikli de dahil olmak üzere çeşitli güç aktarım seçenekleriyle uyumlu.



JEEP COMPASS TEKNİK ÖZELLİKLERİ Temel model, hafif hibrit 1.2 litrelik dört motordan 145 hp güç üretirken, daha güçlü 1.6 litrelik plug-in hibrit güç aktarma organı kombine 195 hp güç üretiyor. Son olarak, elektrikli varyantlar 213 hp'den başlıyor ve amiral gemisi AWD formunda 375 hp'ye kadar çıkıyor.



ÜRETİM İÇİN TARİH VERİLDİ Yeni Compass'ın üretimine 2025 yılının sonlarında İtalya'da başlanacak ve ardından Avrupa pazarlarında piyasaya sürülecek.

