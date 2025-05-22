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Yeni Jeep Compass Kenan Yıldız ile ortaya çıktı: Juventus ile sponsorluk anlaşması...
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Yeni Jeep Compass Kenan Yıldız ile ortaya çıktı: Juventus ile sponsorluk anlaşması...

22.05.2025 14:42:00
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Savaşkan İskefli
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Yeni Jeep Compass Kenan Yıldız ile ortaya çıktı: Juventus ile sponsorluk anlaşması...

Jeep logosunun Juventus formalarına geri döneceği açıklandı. Yeni Jeep Compass'ın reklamlarında milli futbolcu Kenan Yıldız da yer aldı.

Yeni Jeep Compass Kenan Yıldız ile ortaya çıktı: Juventus ile sponsorluk anlaşması...
Yepyeni Compass resmi olarak Avrupa'da görücüye çıktı, ancak ilk basın görselleri yeni SUV'un stüdyoda sadece belirli görüntülerini ortaya çıkardı. Ancak Juventus F.C. ile sponsorluk anlaşmasını yenileyen Jeep, aracın daha yeni ve daha açıklayıcı bazı fotoğraflarıyla tasarımın bazı ayrıntılarını paylaştı. Türk Milli Takım oyuncusu ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız da bu çekimlerde yer aldı.

Yeni Jeep Compass Kenan Yıldız ile ortaya çıktı: Juventus ile sponsorluk anlaşması...

YENİ ELEKTRİKLİ VERSİYON

Tamamen yeni Compass'ın tamamen elektrikli versiyonu, siyah tavanlı çarpıcı bir kireç yeşili ile öne çıkarıldı.
Daha kaslı çamurluklar, yüksek teknolojili LED'ler ve ön ve arka tamponlarda daha keskin hatlarla selefine kıyasla daha kübik bir tasarıma sahip.

Yeni Jeep Compass Kenan Yıldız ile ortaya çıktı: Juventus ile sponsorluk anlaşması...
Bu özel donanım, ona daha agresif bir duruş kazandıran 20 inç alaşım jantlar üzerinde yükseliyor. 

Yeni Jeep Compass Kenan Yıldız ile ortaya çıktı: Juventus ile sponsorluk anlaşması...

JEEP COMPASS MOTOR SEÇENEKLERİ

Compass artık STLA Medium mimarisine sahip olduğu için yeni tasarım yeni alt yapılarla birleştirilmiş. Bu, hafif ve plug-in hibritin yanı sıra tamamen elektrikli de dahil olmak üzere çeşitli güç aktarım seçenekleriyle uyumlu.

Yeni Jeep Compass Kenan Yıldız ile ortaya çıktı: Juventus ile sponsorluk anlaşması...

JEEP COMPASS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Temel model, hafif hibrit 1.2 litrelik dört motordan 145 hp güç üretirken, daha güçlü 1.6 litrelik plug-in hibrit güç aktarma organı kombine 195 hp güç üretiyor. Son olarak, elektrikli varyantlar 213 hp'den başlıyor ve amiral gemisi AWD formunda 375 hp'ye kadar çıkıyor.

Yeni Jeep Compass Kenan Yıldız ile ortaya çıktı: Juventus ile sponsorluk anlaşması...

ÜRETİM İÇİN TARİH VERİLDİ

Yeni Compass'ın üretimine 2025 yılının sonlarında İtalya'da başlanacak ve ardından Avrupa pazarlarında piyasaya sürülecek.

Yeni Jeep Compass Kenan Yıldız ile ortaya çıktı: Juventus ile sponsorluk anlaşması...

JEEP VE JUVENTUS ANLAŞMASI

Jeep ayrıca önümüzdeki üç sezon boyunca resmi sponsor olarak Juventus ile ortaklığını sürdüreceğini açıkladı. Bir yıllık aranın ardından, Jeep logosu hem erkek hem de kadın takımlarının formalarına geri dönecek ve bu kez “Visit Detroit” yazısı ile birleşecek.

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