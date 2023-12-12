Yeni Nissan Qashqai tamamen elektrikli olarak geliyor

Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:24

Güncelleme: 12.12.2023 - 16:24

Nissan'ın Sunderland fabrikasına yapılan büyük yatırımın, yeni dördüncü nesil Qashqai'nin temelini oluşturduğu açıklandı.

Nissan Qashqai, yaklaşık 20 yıldır yeni otomobil satış listelerinin en üst sıralarında yer alıyor. Şimdi marka, yeni nesil aile SUV'unun firmanın Sunderland'deki fabrikasında üretileceğini doğruladı ve Carbuyer sitesi bunun crossover konseptinin şimdiye kadarki en radikal yorumu olacağını ortaya koydu.

SEGMENTİN ÖNCÜSÜ

2006'da piyasaya sürülen orijinal Qashqai, Nissan'ın Vauxhall Astra ve Ford Focus gibi rakiplerine karşı geleneksel bir hatchback ile rekabet etmekte zorlanması nedeniyle aile arabası formülü üzerinde dramatik bir yeniden düşünmeye işaret ediyordu. O zamandan bu yana geçen yıllar içinde sayısız rakibin pazara katılmasıyla manzara değişti. Ancak segmenti öncüsü olan Nissan, Qashqai'nin tamamen yeni bir versiyonunu en son teknolojiye sahip köklü bir isim seçeneği olarak sunuyor.

Nissan alışılmadık bir hareketle Qashqai'nin bir ön gösterimini yaptı. Ekim ayındaki Tokyo Motor Show öncesinde ortaya çıkan Hyper Urban konseptinden ilham alacağını açıkladı.

Hyper Urban şimdiye kadar sadece dijital ortamda gösterildi, ancak yeni Qashqai'nin yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda olması bekleniyor. Eski araca göre daha pratik bir genel şekle sahip olacağı da tahmin edilirken Qashqai, üçüncü neslinde güçlendirilmiş bir crossover olarak yeniden keşfedilecek olan bir sonraki Leaf'in üzerinde konumlandırılacak.

Nissan Hyper Urban Konsepti

Metalin altında yeni Qashqai, Renault'nun yeni lanse ettiği Scenic ailesi SUV ile aynı temel CMF-EV mimarisini kullanacak. Bu araç 4,470 mm ölçülerinde ve mevcut benzinli Qashqai'den tam 12 santimetre daha uzun bir dingil mesafesine sahip. Benzer bir şasi konfigürasyonunun benimsenmesi, Nissan'ın aile SUV'unun kabin alanını büyük ölçüde geliştirmesine ve yaklaşık 500 litrelik bir bagaj kapasitesini korumasına olanak tanıyacaktır. Nissan'ın mevcut Qashqai'nin özellikle geniş açılan ve çocuk koltuklarının takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran kapılar gibi birkaç özelliğini de koruması bekleniyor.

E-POWER TEKNOLOJİSİ

Qashqai için en büyük değişim elbette elektrik gücüne geçiş olacak. Mevcut otomobil Nissan'ın e-Power hibrit sistemleriyle elektrikli teknolojiye sahipti, ancak marka bu noktadan sonra Avrupa'da yalnızca elektrikli araçları piyasaya sürmeyi taahhüt etti. Yani tanım gereği dördüncü nesil model içten yanmalı motorları tamamen bırakacak.

Olası kurulumuna ilişkin ipuçları ise Scenic'te yatıyor. Çünkü Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının her iki üyesi de kontrol modülleri ve elektrikli tahrik üniteleri de dahil olmak üzere mümkün olan her yerde bileşenleri paylaşmaya odaklanıyor. Nissan, Sunderland montaj hatlarının yakındaki bir gigafactory tarafından tedarik edileceği göz önüne alındığında, nihai olarak kesin konfigürasyonlar ve kimyasallar konusunda kendi yoluna gidebilir. Ancak CMF-EV tarafından tanımlanan temel boyutlar benzer rakamlar anlamına gelmek zorunda.

Nissan Hyper Urban Konsepti

BATARYA VE MENZİL

Sonuç olarak, temel özellikli, iki tekerlekten çekişli sürümlerde yaklaşık 60kWh ve daha uzun menzil veya daha hızlı çift motor performansı isteyenler için 90kWh'a kadar pil boyutları seçeneği bekleniyor. CMF-EV platformu, Scenic'in boyutlarında bir aracı 1.900 kg'dan daha az bir ağırlıkla destekleyebileceğini gösterdi. Bu durumun Qashqai'ye de aktarılması ve aracın 560 kilometreye kadar bir menzil sunma ihtimali oldukça yüksek.

Qashqai, Nissan'ın Sunderland için onayladığı üç modelden biri ve 2 milyar sterlin değerinde bir yatırım paketinin parçası. Bir sonraki Leaf de tamamen elektrikli Juke ile birlikte bu otomobile katılacak.