Yeni Opel Frontera Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatları...

Bununla birlikte, ergonomik ön koltukları, standart olarak sunulan 10’’ multimedya ve 10’’ sürücü bilgi ekranı ve akıllı saklama alanı çözümleri ile ferah bir iç mekâna sahip olan yeni model, pek çok pratik çözümü de beraberinde getiriyor.

Opel Frontera'nın bagj hacmi 1.600 litreye ulaşıyor.

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “İlk iki neslin ardından yeniden sahalara dönen yeni Opel Frontera, Avrupa’da küçük ve yarı kompakt crossover SUV’lar olarak tanımlanan B-SUV segmentinin en büyük araçlarından biri olarak C-SUV’lara yakın bir deneyim sunuyor. Biz de Opel olarak, Frontera’nın gücü ve cazibesiyle pazarın en büyük segmentlerinden biri olan B-SUV’daki dönüşümün önemli bir ayağını temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi.

48 Volt hibrit güç-aktarma sistemine sahip yeni Frontera Hybrid, Edition ve GS donanımlı versiyonları ile yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik ise GS donanımlı versiyonu ile kullanıcılara verimli ve sürdürülebilir bir sürüş deneyimi sunuyor.

Opel’in yeni SUV modeli Frontera, Türkiye’de 1.345.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel’in diğer SUV’larında olduğu gibi yeni Frontera, “Şimşek” logosunu Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde gururla taşıyor. Kesintisiz bir tasarım sunan Vizör, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlarla birleşerek otomobilin modern ve dikkat çekici görünümünü tamamlıyor.

Yeni Frontera, Intelli-LED aydınlatma sistemiyle donatılarak Opel müşterilerinin gece sürüşlerini daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Ayrıca belirgin çamurluklar ve tekerlek kemerleri aracın yoldaki güçlü duruşunu pekiştirerek modern bir SUV görünümü sunuyor. GS donanım seviyesinde sunulan siyah tavan ise modern bir yan profil yaratıyor. Yeni Opel Frontera, GS donanımında gelen 17 inç alaşımlı jantlarla sağlam görünümünü daha güçlü bir şekilde vurguluyor.

Modern ve teknolojik akıllı kokpit!

Yeni Frontera'da gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha da ferah hale getiriyor. Ayrıca, modelde iki adet 10 inçlik ekrana yer veriliyor.

Giriş donanım seviyesinde standart olarak sunulan renkli dokunmatik multimedya sistemi, widget desteği sayesinde akıllı telefonlara benzer bir şekilde özelleştirilebiliyor ve kullanıcıya kolay bir deneyim sunuyor.

Aynı zamanda yeni Opel Frontera’da opsiyonel “Konfor Paketi” ile koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma ve ön cam ısıtma özellikleri sunuluyor.





OPEL FRONTERA BOYUTLARI

Uzunluk: 4.380 mm

Genişlik: 1.795 mm

Yükseklik: 1.627 mm

OPEL FRONTERA BAGAJ HACMİ

Otomobilin arka koltukları dik haldeyken, 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor. Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde çok yönlülük sağlanıyor ve ikinci kademe yükleme zemini de standart olarak sunuluyor. Yeni Frontera, GS donanımlı versiyonunda yer alan tavan rayları sayesinde 240 kilograma kadar sabit tavan yükünü taşıyabiliyor.





ELEKTRİKLİ OPEL FRONTERA

Elektrikli Opel Frontera 83 kW (113 HP) güç ve 44 kWs kullanılabilir batarya kapasitesine sahip.

Opel Frontera Elektrik, iki şarj arasında maksimum 301 kilometreye varan (WLTP'ye göre) yol kat edebiliyor. Tamamen elektrikli yeni model, 0'dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede çıkıyor ve elektronik olarak sınırlandırılmış 140 km/s azami hıza ulaşıyor.

Yeni Frontera Elektrik, 100 kW’lık doğru akım şarj istasyonunda yaklaşık 26 dakikada batarya kapasitesinin yüzde 20'sinden yüzde 80'ine kadar şarj edilebiliyor. Evde şarj için ise standart olarak 11 kW yerleşik şarj cihazıyla (On-board charger) sunuluyor.

OPEL FRONTERA HİBRİT

Yeni Opel Frontera Hybrid, 48 volt hibrit teknolojisi bileşik maksimum gücü 145 HP (107 kW) güce sahip turbo şarjlı benzinli motorla sunuluyor.

1,2 litrelik benzinli motor, 21 kW (28 HP) güç üreten elektrik motoru ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşan kompakt sistem, günlük kullanımda uygun maliyetli bir motor sistemi çözümü olarak avantaj sunuyor.

Elektrikli motor sistemi, hızlanmalarda ve ilk kalkışta benzinli motora destek sağlıyor. Düşük hızlarda ise şehir içinde bir kilometreye kadar veya manevra yaparken sürüşün yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli seyahat olanağı sağlıyor. Opel Frontera Hybrid’in yüksek hızlarda yavaşlaması durumunda, benzinli motor devre dışı kalıyor ve elektrik motoru da jeneratör görevi görerek hibrit sistemin 48 voltluk bataryasını şarj ediyor.

Birleşik olarak toplamda 107 kW (145 HP) güç ve 230 Nm maksimum torka sahip olan sistem, aracı 0'dan 100 km/s hıza 9.0 saniyede ulaştırıyor. Modelin azami hızı ise 203 km/s.





FRONTERA SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Modelin elektronik sürüş destek sistemleri arasında, Aktif Acil Fren Sistemi ve Yaya Algılama özellikli Ön Çarpışma İkazı, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, ve panoramik geri görüş kamerası gibi sistemler sistem yer alıyor.



