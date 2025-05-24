Yeni Opel Mokka'ya özel renk seçenekleri eklendi...

Alman otomobil üreticisi Opel’in cesur ve yalın tasarım diliyle güncellenen modeli Mokka, karakteristik görünümüne yeni bir güç katıyor. Bu kapsamda Mokka, yeni Kolibri Mavisi, Tropikal Yeşil ve Grafik Gri renk seçenekleri ile çok daha ayırt edici bir görünüm sunuyor. Özellikle Kolibri Mavisi, bu karakteri vurgulayan etkileyici bir renk seçeneği olarak öne çıkarken, daha yalın ama yine de karakterli bir görünüm isteyenler için Grafik Gri rengi ideal bir seçenek olarak sunuluyor. Mokka modeliyle sürdürülebilir mobiliteyi yenilikçi bir görünümle yansıtmak isteyen müşteriler için ise Tropikal Yeşil farklı bir tercih olarak öne çıkıyor.

Opsiyonel olarak sunulan ve Mokka’nın güçlü duruşunu pekiştiren tüm bu renk seçenekleri 15.000 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla Mokka severleri bekliyor ve Türkiye pazarında da Mokka deneyimini daha renkli bir hale getiriyor!





Özellikle bu ayırt edici renkler, opsiyonel Karbon Siyahı tavan ve siyah motor kaputuyla birleştiğinde ortaya karakteristik ve çarpıcı bir kontrast çıkıyor.

OPEL MOKKA DONANIM SEVİYELERİ

Yeni Opel Mokka 1.2 litrelik 130 beygir gücündeki motoru ve otomatik 8 ileri EAT8 şanzımanla satışa sunulurken modelde GS ve Edition olmak üzere iki donanım seviyesi bulunuyor.





YENİ OPEL MOKKA FİYATLARI

Yeni Opel Mokka Edition 1 milyon 815 bin TL, Yeni Opel Mokka GS ise kampanyalı olarak 1 milyon 834 bin TL'ye satışa sunuluyor.



