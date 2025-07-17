Yeni Renault Austral Türkiye’de: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

Renault’nun C segmentindeki temsilcisi Yeni Austral, Türkiye’de satışa sunuldu. Baştan sona yenilenen ön ve arka tasarımı, modern ışık imzası ve dinamik gövde oranlarıyla dikkat çeken model, 2.190.000 TL’den başlayan fiyatlarla pazara giriş yaptı.

FULL HİBRİT SİSTEM Model, 200 beygir gücündeki Full Hybrid E-Tech motoruyla performans ve verimliliği dengeli şekilde sunuyor. Yeni Austral, sürücü tanıma sistemi ve gelişmiş ses sistemi gibi özelliklerle donatıldı.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, aracın C segmentindeki güçlü konumu daha da pekiştirdiğini ve üst segmentte de alternatif oluşturduğunu belirtti. Geniş iç hacim, tam hibrit motor ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çeken araç, farklı donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Yeni Austral, tamamen yenilenen ön ve arka tasarımı, kaslı hatları ve detaylarıyla Renault’nun yeni tasarım dilini taşıyor. Türkiye pazarında techno ve esprit Alpine donanım seçenekleri bulunuyor. Techno versiyonda güvenlik paketleri, krom tavan barları ve Google hizmetleri yer alırken, esprit Alpine versiyonu siyah tavan barları, özel jantlar ve karbon görünümlü koltuk döşemeleri gibi farklı detaylar içeriyor.

LED farlar ve 3D görünümde yeni arka aydınlatmalar aracın dış tasarımına modern bir görünüm kazandırıyor. İç mekânda ise teknoloji ve konfor ön planda. Google entegre openR Link sistemi, dijital gösterge paneli ve geniş multimedya ekranıyla donatılan araç, Harman Kardon ses sistemi ile destekleniyor. Akustik yalıtım ve yeni nesil süspansiyon sistemi sayesinde sürüş konforu artırıldı.

Araçta yer alan sürücü tanıma sistemi, kullanıcı profilini tanıyarak koltuk pozisyonu, dikiz aynası ayarı, ambiyans ışığı ve ekran tercihlerini otomatik olarak ayarlıyor. Böylece farklı sürücüler için konforlu ve pratik bir kullanım sağlanıyor.

RENAULT AUSTRAL TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yeni Austral’in güç aktarma sistemi, 1.2 litrelik turbo benzinli motor, iki elektrik motoru ve akıllı şanzımandan oluşan Full Hybrid E-Tech teknolojisi ile toplamda 200 hp güç üretiyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza 8,4 saniyede ulaşabiliyor. Ortalama yakıt tüketimi 4,7 litre olarak ölçülürken, emisyon değeri ise 107 gram/km seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, Türkiye’de 160 hp mild hybrid CVT otomatik şanzıman seçeneği de mevcut.

Yeni amortisörler sürüş konforunu ve yol tutuşunu artırıyor. Gelişmiş 4Control dört tekerlekten yönlendirme sistemi sayesinde aracın şehir içi manevra kabiliyeti yüksek seviyede. Arka tekerleklerin yüksek hızda ön tekerleklerle aynı yönde hareket etmesi, yol tutuş ve dengeyi iyileştiriyor. Multi-Sense özelliği ise sürüş modlarının (Eco, Comfort, Sport, Perso) sürücünün tercihine göre seçilmesine olanak tanıyor.

Güvenlik donanımları arasında 28 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi bulunuyor. Şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve otomatik acil frenleme sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Seviye 2 otonom sürüş desteği sağlayan Aktif Sürüş Yardımı, şerit ortalama ve adaptif hız sabitleyici ile güvenli sürüş sağlıyor. Ayrıca, sürücünün sürüş tarzını analiz eden güvenlik puanı ve güvenlik koçu özellikleri yer alıyor.

RENAULT AUSTRAL BAGAJ HACMİ Yeni Austral, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen katlanabilir ve ayarlanabilir arka koltuklarıyla fonksiyonel bir yapıya sahip. Arka koltuklar 16 cm ileri-geri kaydırılabiliyor. Bagaj hacmi Full Hybrid versiyonunda 527 ile 1.736 litre arasında, mild hybrid versiyonunda ise 555 ile 1.761 litre arasında değişiyor. Elektrikli bagaj kapağı ve geniş saklama alanları aracın kullanışlılığını artırıyor.