Bayraktar Saidu Kamara

01 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Yunanların 1821’de Osmanlı egemenliğine karşı başlattığı, 1821-1829 yılları arasında süren ve 1832’de imzalanan İstanbul Antlaşması ile Yunanistan'ın bağımsız bir ülke olarak tanınmasıyla sonuçlanan İhtilalin (Eliniki Epanastasi) kutlandığı törenlerde her yıl, okullardaki en başarılı öğrenciler yürüyüşe katılıyor. Bu yılki anma töreninde en ilgi çekici görüntü, Gineli lise öğrencisi Saidu Kamara’nın bayraktarlık etmesiydi. "İlginçti" diyorum çünkü geçit töreninde Yunan bayrağını diğer seçilmiş öğrencilerle birlikte gururla taşıyan Saidu, yakında sınır dışı edilecek. Başta Başbakan Kyriakos Miçotakis olmak üzere birçok politikacının dikkatini çekmiş olan Saidu, 18 yaşını doldurduğunda Gine Cumhuriyeti’ne iade edilme riskiyle karşı karşıya.

17 yaşındaki Saidu, 2019 yılında, Batı Afrika’daki Gine’den, Yunanistan’ın Kalymnos Adası'na "refakatsiz çocuk" statüsünde gelmiş. Ayrımcılık ve aile içi şiddetten kaçan Saidu önce Senegal’e, ardından da Türkiye’ye gitmiş. Oradan Yunanistan’a tekneyle geçen Saidu, bir süre mülteci kampında kaldıktan sonra Atina’nın Agios Dimitrios semtinde başka yetişkin mültecilerin de yaşadığı bir eve yerleştirilmiş. Aynı semtteki bir lisede öğrenci olan Saidu, Yunanca’yı öğrenmekle kalmamış, tüm derslerde sergilediği mükemmel performansı sayesinde okulda yüksek not alan öğrenciler arasına girmiş. Bu başarısı ve Yunan toplumuna tam anlamıyla uyum sağlamasına karşın sınır dışı edilmesi söz konusu olan Saidu’nun sınıf arkadaşları, etrafında kenetlenmişler. Geçen Aralık ayında iltica talebi reddedilen Saidu için okulunun müdürü, “O, eğitim sistemimize ve Yunan toplumuna entegrasyonun parlak bir örneği” yorumunu yapıyor. Müdür Nikolas Kaklamanos, Saidu Kamara’nın Yunanistan’da kalmayı istediğini ve yerel halkla arkadaşlarının desteğini aldığını da vurguluyor. Saidu’ya politikacılar da ilgi gösteriyor. Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) lideri Alexis Çipras “Saidu Yunanistan’da kalmalı, ikinci yurdu ona ihanet etmemeli” yorumunu yapıyor.

Başbakan Miçotakis, Mart sonunda kendisiyle görüştüğünde Saidu’nun dosyasıyla bizzat ilgilendiğini belirterek, hükümetin ve eğitim bakanlığının attığı adımları özetledi. Miçotakis, Saidu’nun Yunanistan’da kalmasını dilediğinin de altını çizerek, okuldaki performansının da dosyasına ekleneceğini vurguladı. Sosyal medyadan da büyük destek alan Saidu’nun durumu, ülkeye refakatsız gelen başka çocuklar için de örnek oluşturuyor. Bakalım Saidu, kendisine kucak açan Yunanistan’da kalmayı başarabilecek mı?