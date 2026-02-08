Brüksel’e çöp turizmi!

İlk gördüğünde iştahın kabarır, “Tam benlik, mutlaka yazmalıyım” diye bir kenara not edersin. Sonra da unutur gidersin. Ancak yazılacak yazı kalemde durmaz, ne yapar eder bulur seni. Bir gün haber olarak çıkar karşına ve yazdırır yazıyı.

4 Şubat Çarşamba günü Brüksel kent yönetiminin “Yasadışı çöp atma cezaları 2025’te 1 milyon Avro’ya ulaştı” açıklamasını görünce “Şimdi yazmazsam bir daha yazamam” dedim ve kaleme sarıldım.

Brüksel Merkez Belediyesi 2025 yılında yasadışı çöp atma nedeniyle 7 bin 731 adet ceza kesti. 2024’teki 4 bin 802 cezaya oranla yüzde 61 artış demek. Ceza miktarı da 570 bin Avro’dan 1 milyon Avro’ya fırladı. Cezalar, çöp miktarına bağlı olarak birkaç yüz Avro’dan birkaç bin veya on bin Avro’ya kadar değişiyor.

Kesilen cezaların 4 bin 202’si atılmış mobilya ve ev aletleri gibi büyük ölçekli çöp atma ihlallerine yönelik. 2 bin 993’ü uyumsuz çöp poşetleri, 417’si ise izmarit veya yasadışı grafiti gibi küçük çöp ihlallerine uygulanmış. Ayrıca 83 ceza ağaç yakınlarına bırakılan atıklar, 36 ceza ise izinsiz asılan afişlerle ilgili.

Temizlikten sorumlu belediye yöneticisi Anas Ben Abdelmoumen bu ceza artışını çöp miktarındaki yükselişe değil, daha etkili bir denetim sistemine bağlıyor. Bu sistem, sokak gözetim kameralarının yaygınlaştırılmasını ve polis ile temizlik hizmetleriyle daha yakın işbirliğini içeriyor. Yasadışı çöp atma, Brüksel’e ciddi maliyetler getiriyor; toplanan atıkların işlenme giderleri yıllık yaklaşık 2 milyon Avro’ya ulaşıyor. Ben Abdelmoumen önlemleri daha da yoğunlaştırmayı planlıyor ve 2026’da 450 bin Avro’luk bir yatırımla suçluları tespit etmeye yönelik kamera ağını genişletecek ve kirleten cezasını çekecek.

BİRKAÇ SAATLİK ÇÖP TURU

Eee ne var bunda, çöp turizmi bunun neresinde dediğinizi duyar gibiyim!

Brüksel’de sık rastlarız. İnsanlar arabalarını hızlıca durdurur ve sokağa birkaç çöp poşeti bırakıp cinayet mahallinden uzaklaşır gibi uzaklaşır. Bu kişiler Brüksel dışından gelen “çöp turistleri”dir. Başkentteki yasadışı çöp atmanın beşte biri Brüksel bölgesinde yaşamayan kişiler tarafından gerçekleştiriliyor. Dikkat! Bu sadece yakalananlar! Bir de yakalanamayanları düşünün! Brüksel’deki yasaklı çöpün yarısı Brüksel dışından getiriliyor diyebiliriz.

İlk beşte Brüksel çevresindeki yerleşim birimleri var: Grimbergen, Asse, Machelen, Wemmel ve Vilvoorde. Daha uzaktan Mechelen ve hatta Anvers’ten gelenler bile var. Günübirlik Brüksel şehir turu değil bu, birkaç saatlik çöp turizmi. Üstelik macera da var! Yakalanıp ceza yeme riski!

Brüksel Temizlik Bakanı Alain Maron’a göre özellikle daha düşük fiyatlı çöp poşetleri ağızları sulandırıyor. Çöplerini Brüksel belediyelerine bırakmak için birkaç kilometre yol kat etmekten çekinmiyor, özellikle komşu yerleşim birimleri. Brüksel Merkez Belediyesi yönetimi de boş durmuyor: 150 beton blok, sorunlu yollarda park eden araçları engelliyor. Akıllı kameralar, poşet taramaları ve artan cezalarla şehir, çöp turizmine engel olmaya çalışıyor. Ancak bu önlemler sorunu kökünden bitirmeye yetmiyor. Bir kişi yakalanıyor, diğeri sıraya geçiyor. Brüksel’de çöp turizmi, ekolojik bir sürrealist performans gibi devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde kitapçıların raflarında Brüksel’de çöp atılabilecek yerleri gezdiren çeşitli turları da kapsayan “Brüksel çöp turizmi rehberi” görürseniz şaşırmayın! Rehberi satın alanlar, Brüksel’den dönmeden önce mutlaka çöplerle selfie çekmeyi unutmasın!