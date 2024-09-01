Çiçeklerin kenti: Brüksel - Erdinç Utku

Yayınlanma: 01.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00

Kendi simgesi de bir çiçek, sarı zambak (Iris) olan Brüksel’de tarihi kent meydanı Grand Place’ta, 2 yılda bir sergilenen meşhur Brüksel’deki çiçek halıyı 15-18 Ağustos tarihleri arasında, 4 günde yaklaşık 23 bin kişi bilet alarak tarihi belediye binasının balkonundan izlemenin keyfini çıkardı. Ancak bu sayı, çiçekli sanat eserini yer seviyesinden görmek için meydandan geçen benim gibi yüz binlerce insanı içermiyor. 12-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen “Çiçek Açan Ticaret” etkinliği kapsamındaki çiçek parkuru ise 1 saatlik keyifli bir yürüyüşle Brüksel’in tarihi, turistik ve ticari kalbini meraklılara gezdirdi.

Organizatörler, bu yıl 23’üncüsü gerçekleşen etkinlikte katılımın yanı sıra sokak sanatçısı Oceane Cornille ile yapılan işbirliğinin beğenilmesinden de memnun kaldı. Çiçek Halı Derneği’nden Richard Poncin, “Dahlialarla (yıldız çiçeği) ilk kez çalıştık. Bu halıya 500 binden fazla çiçek işlendi. Normalde ağırlıklı olarak begonya kullanıyoruz ancak son yıllarda begonya yetiştiricilerin sayısı hızla düştü ve bize bu kadar çok sayıda çiçek sağlayabileceklerinin garantisini veremediler. Bu yüzden biz de “yıldız çiçeğine geçtik” şeklinde konuştu. Tarihi meydana kaç ziyaretçinin geldiğini hesaplamanın zor olduğunu belirten Poncin, “Ancak burada belediye binasında yaklaşık 23 bin biletli ziyaretçi çiçek halısını hayranlıkla izlemeye geldi” şeklinde konuştu. Sanatçı Cornille ile yapılan işbirliğinin beğenilmesinden memnun kaldıklarını belirten yetkili, “Bir sokak sanatı sanatçısıyla çalışmak yeni bir zorluktu. Hatta birçok kişi bunun şimdiye kadarki en güzel halılardan biri olduğunu düşünüyor” dedi.

İLKLERİN YILI

Halı tasarımında rizomlarından (köksaplarından) ve Art Nouveau’dan ilham alındı. Grand Place’ta 4 gün boyunca sergilenen çiçek halısı, bu yıl sokak sanatçısı tarafından tasarlandı. Bu yıl pek çok açıdan gelenekten kopuldu: Halının çoğunluğu geleneksel begonya yerine yıldız çiçeği çiçeklerinden oluşuyor ve yerel bir sokak sanatçısı tarafından tasarlandı.

Bir başka yenilik de etkinliğin teması oldu. Genellikle konuk bir ülkeden veya belirli bir kültürel etkinlikten ilham alınırdı. Bu yıl, Whoups imzasıyla bilinen Liege sokak sanatçısı Cornille tarafından tasarlandı. Tasarıma, köklerini yatay olarak fırlatan bazı bitkilerin yeraltındaki gövdelerinden esinlenerek “Rizom” adı verildi. Sanatçı, “Brüksel’in karmaşıklığını ve birbirine bağlılığını ifade etmek için bitki köksapı kavramından ilham aldım. Çizgiler bitkilerin köksapını temsil ediyor, ama aynı zamanda mahallelerin karmaşık ve dinamik bir ağ içinde birleştiği ve ayrıştığı kentsel köksapın da bir metaforu”diye açıklıyor tasarımını.

Genel tarz ise Brüksel’in mimari türle olan güçlü bağına gönderme yapan Art Nouveau yaklaşımını kullanıyor.

Çiçek halısını döşemek için 400 gönüllü yaklaşık dört saat zaman ayırdı.

Halı, 4 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edildi. Halıya daha yüksekten bakmak isteyenler 8 avro ödeyerek belediye binasının balkonuna çıktılar.

BRÜKSEL’İN KALBİNDE ÇİÇEK YOLU

Daha önce “Çiçek Açan Brüksel” olarak bilinen “çiçek yolu/parkuru” etkinliği de “Çiçek Açan Ticaret” adıyla 12-25 Ağustos tarihleri ??arasında Brüksel’in kalbinde, Grand Place civarındaki caddeler ve alanlarda düzenlendi. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen etkinliğin konusu “Fantastik Yaratıklar”dı. Belediye binasının avlusunda başlayan ve yaklaşık 1 saat süren “çiçek yolu” boyunca 17 noktada karşınıza fantezi dünyasının kahramanları çıkıyor.

Belediye binasının avlusunda “Sihirli Ejderha” adı verilen ilk sanat eseri yer alırken biraz ileride Amigo Oteli’nde “Gizli Bahçe Kapısı” var. Çiçek yolunu izlerseniz aralarında işeyen çocuk anıtı, Grand Place ve Agora meydanı gibi çiçeklere bezenmiş simgesel yerlerin de bulunduğu Brüksel’in tarihi, turistik ve ticari kalbini gezmiş oluyorsunuz.