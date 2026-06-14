Eğitim sokağa, öğrenciler kışlaya!

Eğitim ve kamp denince üniversite yıllarımda sınav dönemlerinde ders çalışmak için girilen kamplar geliyor aklıma.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir kavramla daha karşılaştım: Sorunlu öğrencilerin askeri kamplarda “adam” edilmesi!

Belçika’da Frankofon eğitim sisteminde yapılmak istenen reformlar tüm itirazlara ve protesto eylemlerine karşın 4 Haziran’da Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosu’ndan geçti. Pakette ders yükü artışı, saat düzenlemesi, devamsızlığa daha sert takip ve bütçe kesintileri var. Eğitim bileşenleri öğrenciler ve öğretmenler, reformların eğitimi iyileştirmek yerine ek yük getireceğini ve kaliteyi düşüreceğini savunuyor. Tepkilerini Brüksel’de beş güne yayılan protestolarla dile getirdiler. Muhalefetteki Frankofon Sosyalist Parti (PS), Marksist-Leninist Belçika İşçi Partisi (PTB/PVDA) ve Ecolo (Yeşiller) da onları destekledi.

Barışçıl çıkılan yolda bazen öfke kontrol edilemedi, bu tür eylemleri fırsat bilen kışkırtıcılara engel olunamadı. Emniyet güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı.

Polis bazı grupların yangın çıkardığını, barikat kurduğunu ve işyerlerine zarar verdiğini açıkladı. Polisin orantısız şiddet kullanmasını kınamak için 8 Haziran’da yapılan protestoda maskeli gruplar bir aracı ateşe verdi mesela. 13 yaşındaki bir çocuk benzin bidonuyla yakalandı.

COPA DA HAYIR, REFORMA DA!

Ancak polisin müdahalesi de tartışma yarattı. Sosyal medyada bazı polislerin orantısız güç kullandığı paylaşıldı. Bir polis aracında haçlı seferlerinden kalan ama şimdilerde aşırı sağcıların kullandığı “Deus Vult” (Tanrı bunu istiyor) sembolü görülmesi ve protestoculara hakaret iddiaları tartışmayı büyüttü. Brüksel Belediye başkanı iç soruşturma başlattı.

Frankofon İnsan Hakları Ligi ve çeşitli örgütler, özellikle reşit olmayanlara yönelik sert müdahaleleri eleştirerek gençlerin demokratik haklarının kriminalize edilmemesi gerektiğini söyledi. Öğretmenlerin bazı anlarda öğrencileri korumak için insan zinciri kurduğu bildirildi.

Sonra “askeri disiplin” önerisiyle politikacılar çıktı ortaya. Federal savunma bakanı Flaman milliyetçisi (N-VA) Theo Francken, gençlerin askeri disiplin kamplarına gönderilebileceğini, ordunun “#Reboot4You” programının genişletilebileceğini söyledi. Federal koalisyon ortağı Flaman Sosyalistleri (Vooruit) Başkanı Conner Rousseau ondan geri kalmadı, öneriyi sahiplendi.

Garip ama polis şefleri daha insancıldı. Brüksel Güney Polis Şefi Jurgen De Landsheer, olaylara karışanların önemli bölümünün 11-15 yaş arası çocuklar olduğunu, meselenin güvenlikten çok sosyal boşlukla ilgili olduğunu vurguladı.

Kriminologlara göre dışlanmışlık ve damgalayıcı söylemler öfkeyi artırırken küçük kışkırtıcı gruplar olayları büyütüyor. Sorun yalnızca güvenlik değil; eşitsizlik, dışlanma ve gelecek kaygısı da belirleyici.

ASKERLEŞME PROTESTOSU

Protestoların organizatörlerinden Sébastien Demarche, “Okullarda ders verenler yakmayı teşvik etmiyor. Ama eğitimle ilgisi olmayan taşkın grupların karıştığını görüyoruz” dedi. Gençlerin tepkisini ise “Burada gördüğümüz şey, gençlerin siyaset ve polise karşı saygı duymama ve değer vermeme hali” diye yorumladı. “Gençlerin, özellikle polisin aşırı baskısına karşı toplumda kendi yerlerini talep etmesini olumlu buluyorum; ancak yıkımı değil” şeklinde konuştu.

Eylemciler bugün Brüksel’de Kuzey Garı’nda, 18 Haziran’da ise Opera Meydanı’nda protesto yapacak. Bugün özellikle askerileşme protesto edilecek.

Belki de bugün protestocular Belçikalı politikacıların sağcı solcu demeden askeri kampa alınıp “gençlerle empati yapmayı öğrenmelerini” önerirler kim bilir? Bence “disiplin kampına” en çok ihtiyacı olanlar, gençleri anlamayı unutan başta Savunma Bakanı Theo Francken olmak üzere yetişkinler.