Yaşamının 13 yılını evsiz barksız geçirmiş Harry Pfau. Birkaç yıldır başını sokacak bir odası var. Fakat çoğu sokaklarda, kimi zaman alkol bağımlısı geçen yıllarını hiç unutmamış, günümüzde yaşamları onun gibi geçenlere elinden geldiğince yardıma karar vermiş. Geçim zorluğu çekenler Stuttgart’ın St. Maria Kilisesi’nin yanında kurmasına izin verdikleri kulübede, marketlerde artık satılmayan ancak yine de yenilebilir gıda maddelerini bulabiliyor.

Fakirlik sınırındaki 250- 300 insan, Harry ve yaklaşık 50 gönüllünün ortak girişimi sonucunda topladığı gıda maddelerini almak için her gün ona uğruyor! Beş yıldan bu yana 1000 tondan fazla gıda kurtarılmış ve gereksinimi olanlara (açıklanan rakam yaklaşık 300 bin insan) ücretsiz dağıtılmış. Finansman tamamen özel şahıslar, kuruluşlar ve bölgesel işletmelerin bağışlarıyla sağlanıyor. Çöpten kurtarılan yiyecekler kilisenin yanı başındaki kulübeden haftanın altı günü insanlara dağıtılıyor.

SOSYAL BİR ORTAM

Bu projenin benzersiz yanı, Harry’nin Kulübesi’nin sosyal veya maddi durumu ne olursa olsun herkese açık olması. Orası sadece bir gıda dağıtım merkezi değil, aynı zamanda insanları da bir araya getiren “sosyal bir buluşma noktası”. Ben sormadan o anlatıyor: “Uğrayan çok insan için gün boyu konuştukları tek insan benim. Çoğunun karnına buradan aldıklarından başka bir şey girmiyor.” Yanında duran sandıktan bir elma alıyor. “Bak” diyor, “Birkaç ezik var. Manav satamıyor, bize veriyor.” Son yıllarda ödüllendirildi 64 yaşındaki Harry. 2023 yılında “Yılın Stuttgartlısı” seçildi. Geçen yıl Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir onu ziyarete geldi. Bu yıl mayıs ayında da BadenWürttemberg eyalet başbakanının elinden “liyakat nişanı”nı aldı.

OKULA AÇ GİDEN ÇOCUKLAR

Günümüz Almanya’sında 83 milyonun yaklaşık yüzde 20’si fakir. Resmi verilere göre, 300 bin fakir çocuğu her sabah evden kahvaltısız çıkıyor. En son verilere göre 52 bin insan sürekli sokakta yatıp kalkıyor. Toplumların yaşadığı her krizde ilk elenenler dipsiz uçurumun kenarındakiler, en güçsüzler. Fakirleşen insan zamanla özgürlüğünü yitirebiliyor, kişiliğini de.

“Sofra”, Harry’nin Kulübesi’ne on dakika uzakta. Bugün kapılarını açmasına daha bir saat var. Önündeki uzun kuyrukta çoğunlukla yaşlılarla sığınmacılar dikkati çekiyor. Ellerinde torbalar hem bekleşiyorlar hem de birbirleriyle çene çalıyorlar. Büyük marketler akşam kapanırken satamadıkları ve ertesi gün de satamayacakları için atılması gereken gıda malzemelerini “Sofra”lara hibe ediyor. Tazeliğini yitirmiş, görünümü pek çekici olmayan, bu nedenle de paralının almak istemediği sebze ve meyvelerin yanı sıra süt, tereyağı, ekmek, peynir ertesi sabah “Sofra”larda çok düşük fiyattan geçim güçlüğü çekenin elindeki torbaya giriyor. Sosyal yardım ve işsizlik parası alanlar, sosyal yardım dairesinin verdiği kartları göstererek “Sofra”lardan alışveriş yapma hakkına sahip. Oralarda satılan her şey marketteki fiyatının yaklaşık yüzde 80 altında. Bugün altı muz 30 cent, bir yeşil salata 10 cent, bir kilo ekmek 50 cent...

‘1993’TE KURULDU’

“Sofra”ların şoförleri çevredeki anlaşmalı marketlerden kapanış saatinden sonra “atılacak” gıda malzemelerini alıp depoya getiriyor. O gün ne satılacağına sabah dükkân açıldığında karar veriliyor. Müşteri çoğunlukla umduğunu değil bulduğunu alıyor. İlk “Sofra” 1993’te Berlin’de kurulmuş. Stuttgart şubesini de 1995 yılında Leonhard Kilisesi başpapazı Martin Fritz açmış. Bugün Almanya’da 984 “Sofra” sayısız kuruluştan ve yardımseverlerden gelen bağışlarla ayakta durabiliyor. Çoğu emekli 1.7 milyon insan günbegün ucuz gıda alabilmek için “Sofra”ların önünde kuyrukta bekleşiyor. Resmi verilere göre “Sofra”lardan aldıklarıyla karınlarını doyuran yoksulların sayısı giderek artıyor.