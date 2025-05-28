Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu!

HBO’nun büyük ses getiren Harry Potter dizi uyarlamasında, ikonik karakterler Harry, Ron ve Hermione’yi canlandıracak çocuk oyuncular belli oldu. Yapılan geniş çaplı seçmelerin ardından, başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton (Hermione Granger) üstlenecek.

ON BİNLERCE ÇOCUK KATILDI

Yapımcı ve yönetmen Mark Mylod ile dizi sorumlusu Francesca Gardiner, seçim süreci hakkında yaptığı açıklamada, “Lucy Bevan ve Emily Brockmann’ın yürüttüğü olağanüstü bir seçme sürecinin ardından, üç benzersiz yeteneği bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Onların sihrini dünya ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Seçmelere on binlerce çocuğun katıldığı belirtildi.





HER SEZONDA BİR KİTAP

HBO, dizinin J.K. Rowling’in kitaplarına “sadık bir uyarlama” olacağını açıkladı. Her sezon bir kitabın anlatılacağı dizi, 10 yılı aşan bir prodüksiyon süreciyle planlanıyor.

YENİ KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Serideki diğer karakterler için de önemli oyuncularla anlaşma sağlandı. Daha önce Richard Harris ve Michael Gambon’un canlandırdığı Albus Dumbledore rolünü bu kez usta oyuncu John Lithgow üstlenecek.Severus Snape karakterini Paapa Essiedu, Minerva McGonagall’ı Janet McTeer, Rubeus Hagrid’i ise Nick Frost canlandıracak. Ayrıca Luke Thallon Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse ise Argus Filch olarak izleyici karşısına çıkacak.





2026'DA YAYINDA

Dizinin yürütücü yapımcıları arasında yazar J.K. Rowling de yer alıyor. Ancak Rowling’in trans karşıtı açıklamaları, serinin eski oyuncuları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint ile aralarının açılmasına neden olmuştu. Rowling, geçtiğimiz mart ayında sosyal medyada eski oyunculara göndermede bulunarak yeniden gündeme gelmişti.

Değeri 25 milyar doları aşan Harry Potter evreni, kitapları, filmleri, video oyunları ve tiyatro uyarlamalarıyla devasa bir markaya dönüşmüş durumda. HBO’nun yeni uyarlaması ise 2026 yılında izleyiciyle buluşacak.