Kanaryam, güzel kuşum! - Hayati Boyacıoğlu

Yayınlanma: 23.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.06.2024 - 04:00

Birlikten kuvvet doğar diyerek bir araya gelip Almanya’da yapılan en güzel kanarya yarışmalarında birinciliği kimselere kaptırmayan Türk Kanaryaseverler Derneği, üyeleri arasındaki düşünce ayrılıklarından dolayı ikiye bölünmüş durumda.

2000’li yılların başında kurulan, Almanya ve Avrupa’da yapılan tüm kanarya yarışmalarında en iyi dereceleri alan derneğin ilk başkanı Cevat Candemir kırk yıldan beri kanarya yetiştiriyor ve 19. yüzyılın ortalarında İngiltere’de üretilmeye başlayan Yorkshire cinsi kanaryalar ondan soruluyor. Yetmiş yaşındaki Elazığlı Candemir, ikinci kuşak göçmenlerden.

KANARYASEVERLERDE BÖLÜNME

“Çocukken memlekette tavuk, horoz, keklik, güvercin besleyenleri merakla izlerdim. Ama kanarya biraz da zengin işi. Belki ondandır, o yıllarda hiç kanarya besleyen birisini bilmiyorum. Derneğimizin en aktif olduğu yıllarda 300’ün üzerinde kuşum vardı, şimdi bu sayıyı 25-30’a kadar düşürdüm. Mühim olan nitelik. Bu yıl Belçika’dan iki birincilikle döndüm. Orta Almanya’da da birinci olduk. Yarışmalar konusunda artık daha seçici davranıyorum; madalyaları, kupaları koyacak yerim kalmadı, o yüzden her yarışmaya da katılmıyorum. Hedef önümüzdeki yıl Portekiz’de yapılacak dünya şampiyonası” diye özetliyor macerasını.

Kanaryalarının güzellik dalında yarıştığına dikkat çeken Candemir, bu noktada kuşun boyunun, tüylerinin renginin, kuyruğunun ve heybetli duruşunun önemli olduğunu söylüyor. Güzel görünümlü kuşların ötüşlerinin ise ötücü kanaryalar gibi olmadığını, bu durumun da güzel görünümlü ama iki lafı bir araya getiremeyen insanlara benzediğini ifade ediyor. Dernekteki bölünme olayının da kendisinden kaynaklanmadığını anlatan Candemir hem aidat ödemeye yanaşmayan hem de bilir bilmez her şeye karışan ve hak iddia eden üyelerle sıkıntı yaşadığını dile getiriyor. Güzel kanarya yetiştirmenin bütün inceliklerini Candemir’den kapan yeni kanaryaseverler bir süre sonra kendi dernekleri “Uluslararası Kanaryacılar”ı hayata geçirip ardından 2022 yılında İtalya’da yapılan yarışmada Almanya’ya dünya şampiyonluğu kazandırmışlar.

İYİ OLAN KAZANSIN!

Bu arada geçen yıl Antalya’da yapılan yarışmada kendisine yapılan hakemlik teklifini kabul eden Candemir, rakip derneğin dünya şampiyonluğunda kendisinin de payı olduğunu ancak arkasının gelmemesi halinde bu büyük başarının bir rastlantıymış gibi değerlendirileceğini belirtiyor ve bir sonraki yarışmada kendisinin de kuşlarıyla orada olacağını yineliyor. Dünya şampiyonluğuyla Berlin’e dönen rakip derneğin ikinci başkanı 56 yaşındaki Lüleburgazlı Necip Toraman ise kanaryalarını işyerinin bodrum katında yetiştirdiğini ancak veterinerlik dairesi yetkililerinin talep ettiği, kanaryaların serbest uçabilecekleri genişlikte bir alan bulmakta zorlandıklarını dile getiriyor. Toraman, böyle bir uygulamanın dünyanın hiçbir yerinde olmadığını vurgulayarak kanarya yetiştiriciliğinin son derece zahmetli ve ince bir hobi olduğunun altını çiziyor.

İki dernek de Almanya’nın dört bir yanındaki diğer derneklerle sürekli iletişim halinde olduklarını bildirilerinde duyuruyor ve derneklerinin herkese açık olduğunu ifade ediyor.

İnsanların kahvehane köşelerinde dumanaltı olmak yerine doğayla haşır neşir olmaları gerektiğine dikkat çeken Cevat Candemir, kanaryalarıyla uğraşırken dünyayı unuttuğunu ve kanaryaları sayesinde dünyanın her köşesinden edindiği arkadaşlarla yaşamının renklendiğini sözlerine ekliyor. Dünya şampiyonu kuşun yetiştiricisi Toraman da başarılarının bir atımlık barut olmadığını, İtalya’da yapılacak dünya şampiyonasında Candemir ile karşı karşıya gelmekten büyük mutluluk duyacağını belirtiyor.