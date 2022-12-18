Linda’nın aşkları
Aşk üzerine yazılmayan bir şey kaldı mı acaba? Şiirler, romanlar, tiyatro eserleri, filmler, dilden dile aktarılan hikâyeler. Aşk üzerine yazılı külliyatı toplasanız kütüphanelerin rafları almaz. Freud’a bakarsanız aşk yoktur libido vardır. Romantik aşkların, libido fırtınalarının dışında aklınıza başka bir aşk gelmiyor mu? Görev icabı aşk örneğin; ya da kariyer merdivenin her basamağında yaşanan aşklar. Onlara aşk denmez diyorsunuz değil mi... Benim de kafam karıştı.
İki haftadır gazetelerde Linda Staaf’ın aşklarını heyecanlı bir dizi yazı gibi izliyorum. İsveç polis teşkilatının yüksek düzeydeki bir görevlisi olan 47 yaşındaki Linda Staaf, İsveç Emniyet Müdürlüğü Ulusal Operasyon Merkezi İstihbarat Şefi. Şefiydi demek daha doğru olacak. “Skandal” diye nitelenen aşklarının ortaya çıkması üzerine görevi askıya alındı.
MUHASEBE ŞEFLİĞİNDEN POLİS ŞEFLİĞİNE
Üniversitede ekonomi okuyan Linda Staaf, emniyet müdürlüğünün muhasebe bölümünde çalışmaya başladı. Kısa zamanda bölümün şefliğine terfi etti. Soyadı emniyet müdürlüğünde üst düzey bir görevliyle bir zamanlar yaptığı evlilikten miras. Linda’nın 2015’te muhasebe servisinden operasyon merkezi istihbarat şefliğine seçilmesi teşkilat içinde şaşkınlığa yol açmış. Polis akademisinde okuyup teşkilata katılanlar, yıllardır polislik yapanlar, terfi için sıra bekleyenler, meslekten olmayan birinin başlarına şef olarak atanmasına bozulup mırıldanmışlar ama resmi bir itirazda bulunamamışlar. Çünkü Linda o sırada emniyet genel müdürlüğünde operasyon bölümü şefi Mats Löfving ile aşk yaşıyormuş. Dedikodulara göre bölüm şefi istihbarat şefliğine seçilecek kişi için öyle “Kişiye özel” bir ilan hazırlamış ki Linda’dan başkasının seçilmesi zaten olanaksızmış.
Sokakta silahlı çete savaşları, mafya vuruşmaları her gün gazetelerde haber olurken bizler hükümetin polis teşkilatını neden güçlendirmediğine homurdanmakla meşguldük. Teşkilat içinde deprem yaratan aşk oyunlarından haberimiz yoktu. Meğer emniyet genel müdürü birkaç kez uyarılmış. Linda Staaf’ın şef pozisyonuna, kendi şefi Mats Löfving tarafından seçilmesinin usulsüz olduğu yolunda şikâyetler üzerine soruşturma da başlatılmış ama dosya kapatılmış.
İşyerlerinde benzeri aşk hikâyelerine, torpilli atamalara aşinayız ama, böylesi aşk oyunları polis teşkilatı içinde olunca doğrusu insan biraz irkiliyor. Vatandaşın güven içinde yaşaması polisin görevini hakkıyla yerine getirmesine bağlı. Polis teşkilatındaki şefler fırtınaları aşk oyunlarının içindeyken güvenlik sorunlarıyla yeterince ilgilenebilirler mi? Polis teşkilatı içinde bu yüzden huzursuzluk doğmuş. Âşık olmak yasak değil elbette ama işyerlerinde ast-üst arasındaki aşklar kurallara aykırı. Olağan olan âşıkların işin başında müdürlerini bilgilendirmeleri. Bu durumda aynı bölümde çalışmalarına izin verilmiyor. Eğer bildirmezlerse ve ilişkileri duyulursa işten çıkarılabiliyorlar. Her zaman mı? Kitabına uydurmanın evrensel bir sistem olduğu unutulmamalı.
Linda üç yıl önce bir mentor talebinde bulundu. Neden? Henüz bilinmiyor. Mentor olarak da genelkurmay başkanını istedi. Genelkurmay başkanı Linda’nın mentorluğunu yaptığı sırada âşık polis Mats Löfving hırçınlaşmaya başladı. O sırada Stockholm Emniyet Müdürlüğü’ne atanmış olan Mats Löfving’in davranışları, Linda’yı rahatsız etmesi çevrenin de dikkatini çekti. Kesin tarihler bilinmiyor ancak basına göre muhtemelen o sırada Linda ile Genelkurmay Başkanı Micael Byden aşk yaşamaya başlamış. Tabii ki ülkenin güvenliğini sağlayan İsveç Silahlı Kuvvetleri’nin en üst düzeydeki komutanının da kalbi var. Nitekim bu yıl ortalarında eşinden boşanacağını da açıklamıştı. Askerler galiba polisten daha disiplinli. Şimdi öğreniyoruz ki Linda ile ilişkisini ilgili mercilere çok önceden bildirmiş.
Şimdi ne olacak? Linda’nın polis teşkilatı içinde yükselişinde usulsüzlük olup olmadığı araştırılıyor. Ardı sıra gelen aşklar tabii ki soru işaretlerine yol açtı. Genelkurmay başkanı televizyon programında Linda’yı sevdiğini açıkladı. Gazetelerdeki “Skandal” başlıklı haberlerden sonra Linda’nın görevi değiştirilip 2023’ten itibaren adalet bakanlığı bünyesinde çalışmasına karar verilmişti. Bu karardan dönüldü.
Ülke güvenliğinden sorumlu üst düzey kişilerle ilişkileri ortaya çıkınca Linda’nın bir misyonu olduğundan kuşkulanmıştık. Galiba hayal gücümüzü zorlamışız.
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