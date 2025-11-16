Sophie’nin seçimi

Alev bacayı yeni sarmıştı, Kanada eski başbakanı Justin Trudeau ile 41 yaşındaki sevgilisi Katy Perry ilişkisini geçenlerde yazmıştık.

Eskiden 40’lı yılların gazete diliyle söylendiğince, “Tafsilatlı havadis alırsak haberdar ederiz” demiştik. Şimdi “mufassal-ayrıntılı” haber geldi, vazifemiz boş söz yetiştirmek olduğundan, 53 yaşındaki sportmen görünüşlü Trudeau’ya dair söylenecekleri magazinci gibi bildiriyoruz. Gazeteci, Refik Halid Karay’ın dediğince, “Komşu mahalledeki yangını haber verirken ballandırıp aktarandır”.

Artık kaçıp saklanmadıkları için dedikodu zevki azaldığından PerryTrudeau aşkının lakırdısı pek hararet görmüyor. Ekim başlarında bir teknede paparazzilerin uzaktan çektiği çiftin görüntüleri de kanıksandı.

Ardından Paris’e gittiler. Mütevazı bir restoranda baş başa yemek yemeleri, el ele tutuşup akşam gezintisi yapmaları da sıradanlaştı. Bu beraberliğe dair evlilik söylentileri de başlayınca, magazinciler için “hadise kıymeti harbiyesinden” kaybetmeye başladı, değeri indirime uğradı. Bu tür haberleri basan “The People” dergisinin otoritesinden kimse şüphe etmez. Son olarak dergi, “çiftin entelektüel seviyede birbirlerine yakıştığını” açıkladı. Yine de onlar ermiş muradına denecek güne ulaşıldı mı, bilinmiyor.

Fakat sanki nispet yapar gibi tam bu sırada, Trudeau’nun iki yıl önce boşandığı eski eşi, ellisindeki Yunan asıllı Sophie Grégoire, hipodrom at yarışında son anda atağa kalkmış gibi birden kendinden söz ettirdi. Magazincilerin eteği zil çaldı, sayfalarına gün doğdu.

18 yıllık evlilikten, üç çocuktan sonra boşanmış Sophie bir vakitler TV sunucusu olarak göz dolduruyordu. Kanada’nın “First Lady”si rolünü de çok iyi oynadı, aralarından su sızmıyordu. Lakin evlilik bu, kim bilir işin aslını? Derken ayrılık haberi geldi. Şimdiyse Sophie kendinden birkaç yaş küçük, ünlü çocuk doktoru ve cerrahı Arjantin asıllı Marcos Bettoli ile el ele. Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesapları da hareketlendi. Arada bir “manâlı manâlı” yazarak eski eşine “laf çaktığı” da anlaşılmaz değil.

“Son bir başlangıç olduğunda” yahut “Öfkenin de sağlıklı yanı var” veya “Yakında yepyeni olacağım” gibi özlü sözler yayımlıyor, bu sözlerin yanında modasanat dergilerine yakışacak fotoğrafları yer alıyor. Kadında bir derlenip toparlanma, “Hey Justin, öyle yapılmaz böyle yapılır” diyen meydan okuma var. Magazinciler onları birbirine düşürmek için gazete sayfalarında laf taşıyor ama nafile, tuzağa düşmüyorlar.

ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA

Amerikalı W. Styron’un 1979’da yayımlanmış “Sophie’nin Seçimi” başlıklı eseri sinemaya da taşınmıştı. Nazi kamplarında kalmış bir Yahudi kadının iki çocuğundan birini gözden çıkarıp hayatta kalma çabasının travmasına ait acıklı öyküsü var. Sophie kampta ölümle yaşam arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Bu seçim, insanın kutsallıktan kopuşunun metaforudur.

Bugünkü Sophie Grégoire ise çağdaş toplumun gözünde başka tür bir seçimin öznesidir. Aşk mı statü mü, kadın kimliği mi kamusal rol mü arasında sıkışmışlığı aşan bir kadındır artık. “Kanada’da haber kıtlığına kıran mı girdi” demeyiniz, elbette haber var!

Örneğin Kanadalı faşist gruplar Trump’tan sonra iyice azıttı, Nazi selamıyla caka satarak sokaklarda kopukluğa çıktı; alın size haber. Bu faşistler dövüş kulüpleri kurup birbirlerine dayak atarak antrenman yapıyor; gerisi fena.

Alberta’da 30 bin öğretmen iki ay boyunca greve gitti, çocuklar evde kaldı, eyaletin sağcı hükümeti hocalara hak vermek yerine ailelere günde 50 dolar kreş parası verip anlaşmazlığı inatla sürdürdü.

Ogapoga gölünde yaşadığı rivayet edilen su canavarı geçenlerde bir göründü, sonra kayboldu, kim bilir nereye gitti. Bu da haber işte...