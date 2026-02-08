Trump’a kafa tutan çevreci

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın dünyaya meydan okuyan söz ve davranışları karşısında İsveç hükümetinde ve muhalefetinde bir sessizlik hâkim. Sessiz kalmayanlar arasından bir kişi öne çıkıyor: 23 yaşındaki çevre aktvisti Greta Thunberg.

Takvimler 20 Ağustos 2018’i gösterdiğinde, İsveç Parlamentosu’nun (Riksdagen) soğuk duvarlarına yaslanan 15 yaşındaki bir kız çocuğu, gelecekte dünyayı yerinden oynatacağını bilmiyordu. Elinde “Skolstrejk för klimatet” (İklim için okul grevi) yazılı bir pankartla tek başına oturan bu kız çocuğu, bugün iklim krizine karşı küresel direnişin en güçlü sembolü olan Greta Thunberg idi.

ZİRVEDEKİ ‘O BAKIŞ’

Greta’nın bu bireysel eyleminin arkasında sarsıcı bir esin kaynağı vardı: 14 Şubat 2018 tarihinde ABD’de gerçekleşen Florida Parkland okul katliamı. Saldırı sonrasında öğrencilerin silahlanmaya karşı başlattığı okul boykotlarından etkilenen Greta, aynı yöntemi çevre ve iklim krizi için kullanmaya karar verdi. Kısa sürede sosyal medya aracılığıyla yayılan bu hareket, güçlü bir organizasyona dönüştü. Milyonlarca genç, “Okula gidip eğitim alıyoruz ama uğruna eğitim alacağımız bir geleceğimiz yok” diyerek her cuma meydanlara döküldü.

Başlatılan hareket, 2019’da Davos’tan Birleşmiş Milletler’e (BM) kadar her kapıyı zorladı. Greta’nın Eylül 2019’daki BM İklim Zirvesi’nde gözlerini liderlerin gözlerine dikerek attığı “How dare you” (Nasıl cüret edersiniz!) bakışı belleklere kazandı. Ancak o günün en unutulmaz anı, ABD Başkanı Donald Trump koridordan geçerken kameraların yakaladığı, Greta’nın öfke ve düş kırıklığı dolu bakışıydı. Aynı yıl Time dergisi Greta’yı “yılın kişisi” seçtiğinde, Trump ile arasındaki dijital savaş yeniden alevlendi.

Donald Trump, Greta’nın yükselen başarısını “saçma” bularak Twitter’dan, “Greta öfke kontrolü üzerine çalışmalı, bir arkadaşıyla eski usul güzel bir filme gitmeli!” önerisinde bulundu. Greta’nın, Trump’ın sosyal medya paylaşımlarına yanıtı ise o sözleri düzelterek anlamlı hale getirmek şeklinde oldu. Twitter sayfasında Trump’ın sözlerini anında güncelledi. Örneğin, Trump’ın 2019’daki “Geleceği parlak, çok mutlu genç bir kız” sözlerini yeniden düzenledi; “Geleceği parlak ve harika olan çok mutlu genç bir kız” şeklinde güncelleyerek ironik bir anlam kazandırdı.

‘SAKİN OL DONALD, SAKİN OL!’

Trump, ilk dönem başkanlık görevi sırasında, ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çıkardı. Ancak aynı günlerde seçim sonuçlarına itiraz nedeniyle devam eden oy sayımlarında paniğe kapılarak “Sayımı durdurun!” tweet’i atınca Greta bir yıl beklettiği yanıtı yapıştırdı: “Donald öfke kontrolü sorunu üzerine çalışmalı; sakin ol Donald, sakin ol!” Trump, Greta’nın Gazze yardım filolarına verdiği desteği eleştirerek ona tekrar “sorunlu ve öfkeli” etiketini yapıştırmaya çalıştı. Greta’nın verdiği yanıt ise duruşunun bir özeti gibiydi: “Dünyanın daha fazla öfkeli kadına ihtiyacı var.”

GRETA’NIN 2026 VİZYONU

Greta için 2026 yılı gündemi artık sadece “karbon salımı rakamlarından” ibaret değil; başını Trump’ın çektiği sistemin köklerine yöneltilmiş bütüncül bir itirazın yılı olacak. Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilerek geleceği yönetme çabasına karşı Greta, “iklim adaleti” ile “sosyal adalet” kavramlarını tek çatı altında birleştiriyor. Adaletsizliklere karşı mahkeme salonlarından Gazze’nin insani yardım koridorlarına, işçi sendikalarından teknolojik şeffaflık platformlarına kadar her cephede varlık göstermeye çalışacak. 23 yaşındaki bu genç lider dünyayı sadece barışa, adalete değil, uyanmaya davet edecek. Trump’ın “sorunlu ve öfkeli” dediği Greta, 2026 yılı için bize şunu muştuluyor: “Felaketler karşısında susan bir dünyanın kurtuluşu ancak susmayanların öfkesiyle mümkün olacaktır...”