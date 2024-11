17 Kasım Dünya Prematüre Günü: Minik kahramanlar için farkındalık

Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:31

Güncelleme: 15.11.2024 - 17:31

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Halil Değirmencioğlu, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Değirmencioğlu, erken doğan bebeklerin ve ailelerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek, bu bebeklerin hayata tutunma mücadelelerine destek olmak amacıyla her yıl 17 Kasım’ın Dünya Prematüre Günü olarak kutlandığını belirtti.

Prematüre doğumun dünya genelinde her 10 bebekten 1’ini etkilediğini ve yenidoğan ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Değirmencioğlu, günün tarihçesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Dünya Prematüre Günü, 2008 yılında European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) öncülüğünde başlatılmış ve 17 Kasım, prematüre bir bebeğin doğum günü onuruna seçilmiştir. Bu anlamlı günün simgesi olan mor renk, prematüre bebeklerin yaşama bağlılıklarını, kırılgan ama güçlü doğalarını temsil etmektedir."

AİLE SEVGİSİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖNEMİ

Değirmencioğlu, prematüre bebeklerin zorlu bir başlangıç yaptığını, bu süreçte tıbbi desteğin yanı sıra aile sevgisi ve sabrının da hayati önemde olduğunu vurguladı.

"Sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları, bu bebeklerin sağlıklı bir şekilde yaşama tutunmasında kritik bir rol oynar. Dünya Prematüre Günü, sadece prematüre doğumların önlenebilir nedenlerine dikkat çekmekle kalmaz, aynı zamanda bu bebeklerin bakım kalitesini artırmak, aileleri desteklemek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için bir çağrıdır. Hep birlikte, bu minik kahramanlar için daha sağlıklı ve umut dolu bir gelecek inşa edebiliriz."

Değirmencioğlu, konuşmasını tüm prematüre bebeklere, ailelerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek tamamladı:

"Tüm prematüre bebeklerimize, onların güçlü ailelerine ve onları hayata bağlayan sağlık ekiplerine sonsuz teşekkür ediyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz."