2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedir? Dünya Otizm Farkındalık Günü nasıl ortaya çıktı?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 08:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 08:00

Dünya Otizm Farkındalık Günü, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından her yılın 2 Nisan günü, dünya genelindeki otistik spektrum bozukluğuna sahip insanlarla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla belirlenen özel bir gündür.

DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflendi.



Katar'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Moza bint Nasır'ın önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 62/139 sayılı kararıyla tanımlanmış, 1 Kasım 2007'de tüm üyelerin desteğiyle kurulda kabul edilmiş ve 18 Aralık 2007 itibarıyla uygulanmaya başlandı.



OTİZM NEDİR?

Otizm, sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarda kısıtlılık ve tekrar eden davranışlar gibi belirtilerle kendini gösteren bir nörolojik bozukluktur. Otizm, genellikle çocukluk döneminde belirtiler gösterir ve hayat boyu devam edebilir.