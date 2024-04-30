2002 yılından bu yana özel hastane sayısı yüzde 111.7 arttı, kamu payı ise azaldı: AKP ‘özel’i uçurdu!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın yıllığı, sağlıkta özelleşmenin her geçen gün arttığını gözler önüne serdi. AKP’nin iktidara geldiği dönemde 271 olan özel hastane sayısı 572’ye yükseldi. Buna göre özel hastane sayısı 2002’ye göre yüzde 111.7 artmış durumda. Sağlık emekçileri, sağlık hizmetlerinde kamunun payının giderek azalmasına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer alan veriler, AKP iktidarı döneminde kamunun sağlık hizmetlerindeki payının giderek azaldığını ortaya koydu. Verilere göre Türkiye genelinde hastanelerin yüzde 59’u Sağlık Bakanlığı’na bağlı, yüzde 37’si özel sektörde, yüzde 4’ü ise üniversitelerde bulunuyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den 2022’ye kadar kamu hastanesi sayısındaki artış yüzde 18.22 olarak gerçekleşirken özel hastane sayısındaki artış yüzde 111.7 olarak gerçekleşti. Özel hastane sayısı 2002’de 271 iken 2022 572’ye oldu.

YOĞUN BAKIMDA GERİLEME



Özel hastanelerin, toplam hastane sayısının içindeki oranı 2002’de yüzde 23.44’tü iken; bu oran 2022’de yüzde 37’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı’na ait hastanelerin, toplam hastane sayısına oranı ise 2002’de yüzde 67’ydi; 2022’de yüzde 59’a düştü. Yıllıkta yer alan hasta yatağı sayıları da dikkat çekti.

Türkiye’nin 10 bin kişiye düşen hastane yatağı sayısının uluslararası kıyaslamasında 30.7 oranı ile Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin gerisinde kaldığını kaydeden Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Türkiye’deki toplam yoğun bakım yatağı sayısına bakıldığında kamu hastanelerinde 2021’de 24 bin 264 yoğun bakım yatağı varken bu sayı 2022’de 24 bin 142’ye gerilemiş. Buna karşın özel hastanelerde 17 bin 494’ten 17 bin 645’e yükselmiştir” dedi. Yurttaşların her geçen gün nitelikli, kamucu ve ulaşılabilir sağlık hizmeti almakta zorlanıp özel hastanelere yönlendirildiğinin altını çizen Uğur, “Bu veriler sağlıkta ‘Parası olana sağlık hizmeti var’ tepkisini doğruluyor” diye konuştu.

