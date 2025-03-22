3 günde 5 organ nakli

Yayınlanma: 22.03.2025 - 14:55

Güncelleme: 22.03.2025 - 14:55

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde; 33 yaşındaki Serdar Başdaş, annesinden alınan böbrekle yaşama tutundu. 40 yaşındaki Selim Yücel de ölüden gerçekleştirilen karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ise 3 nakil gerçekleştirildi. 12 yaşındaki Muhammed Sütçü de annesinden alınan böbrekle yeniden yaşam yolculuğuna başladı. Perşembe günü ise 2 ölüden nakil aynı anda gerçekleştirildi. 50 yaşındaki Erkan Tekgül ölüden karaciğer; 58 yaşındaki Ayla Taylan Yiğit ise ölüden böbrek nakli oldu.

3 günde gerçekleştirilen 5 başarılı naklin ardından, tüm bunların öncüsü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye'nin organ naklinde lider ülkeler arasında olduğunu belirterek organ bağışı çağrısını yineledi.



