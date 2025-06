'4 hekimden 3’ü gelirinden memnun değil'

Ankara Tabip Odası'nın (ATO) Ankara'daki hekimlerin mesleki profilini değerlendirmek amacı ile hazırladığı "Ankara Tabip Odası Hekim Profil Araştırması 2025" ön değerlendirme toplantısı dün ATO Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

25 Mart-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında, yüzde 92’si ATO üyesi 987 hekimle yapılan araştırmanın ön değerlendirme toplantısında ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Coşkun, Genel Sekreter Dr. Kemal Oskay, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Buket Gülhan ile anketin hazırlık ve uygulanma süreçlerine katkı sunan ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Besim Can Zırh ve TED Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gül Çorbacıoğlu Aksak yer aldı.

4 HEKİMDEN BİRİ GELİRİNDEN MEMNUN

Ön değerlendirme sonucunu ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Besim Can Zırh açıkladı. Hacimli bir anket yaptıklarını belirten Zırh ankete ilişkin veriler hakkında konuştu. Zırh, Ankara’daki hekimlerin kendi aldıkları mesleki eğitimden memnun olduklarını ifade ederken, hekimlerin “Türkiye’de nitelikli hekim yetiştiriliyor mu?” sorusu hakkında kararsız kaldığını belirtti. Zırh, her dört hekimden yalnızca birinin gelirinden memnun olduğunu söyledi. Kamudaki dört hekimden üçü hakkında şikayette bulunulduğunu, her beş şikayetten biri hakkında işlem yapıldığını söyleyen Zırh, bir şiddet olayı yaşandığında da hekime şiddet uygulayan her beş kişiden biri hakkında işlem yapıldığını belirtti.

DETAYLI RAPOR EYLÜLDE

Zırh, hekimlerin mesleğe başladıklarından bu yana gerçekleşen sağlık politikalarındaki değişimi olumsuz yönde yorumladığını duyurdu. Türkiye’den yurt dışına gitmek isteyen genç hekimlerin oranının yüksek olduğunu açıklayan Zırh, ileri yaştaki hekimlerin ise açık uçlu sorularda yurt dışına gitme konusuyla ilgili “Genç olsam giderdim” yanıtını verdiğini belirtti. Zırh, hekimlerin gitmek istediği ülkenin açık ara farkla Almanya olduğunu söyledi. Ankara Tabip Odası Hekim Profil Araştırması’nın sonuçlarını ve analizlerini içeren detaylı rapor eylül ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılacak.