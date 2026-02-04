4 Şubat Dünya Kanser Günü: 'Erken teşhiste başarı oranı yüzde 90'ın üzerinde'

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Kanser, dünya genelinde ve Türkiye’de en çok endişe yaratan hastalıkların başında gelse de tıp teknolojisindeki gelişmeler ve erken tanı yöntemleri kaderi değiştiriyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir ve Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, Türkiye’deki son durumu ve tedavi başarılarını Cumhuriyet okurları için değerlendirdi.

AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ BAŞARI: YÜZDE 90

Akciğer kanserinin doğru zamanda yakalandığında başarıyla tedavi edilebildiğini belirten Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, özellikle risk grubundakilere hayati bir uyarıda bulundu. Ailesinde kanser öyküsü olan veya sigara içen kişilerin yılda en az bir kez bilgisayarlı tomografi çektirmesi gerektiğini vurgulayan Sunam, şunları söyledi:

"Akciğer kanserinin tedavisinde kabul edilebilir en iyi yöntem cerrahidir. Erken teşhiste cerrahi tedavinin başarı oranı yüzde 90’ın üzerindedir. Robotik ve endoskopik cerrahinin gelişmesiyle bu oranlar günümüzde daha da yükselmiştir."

KADIN KANSERLERİNDE 'ANNE OLMA' ŞANSI KORUNUYOR

Türkiye’de yılda yaklaşık 225 bin kişinin kanser tanısı aldığını ifade eden Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir, kadın kanserlerinde (endometrium, over, serviks) temel hedefin sadece sağ kalım değil, aynı zamanda genç hastalarda çocuk sahibi olabilme şansını (fertilite) korumak olduğunu belirtti. Özdemir, "En ufak bir şüphede vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı" dedi.

"KORKTUĞUM İÇİN GELMEDİM" DEMEYİN!

Meme kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Sina Ferahman, hastaların yüzde 25’inin korku nedeniyle doktora geç başvurduğunu ve bu durumun metastaza (yayılmaya) neden olduğunu söyledi.

Ferahman, sürecin korkulduğu gibi olmadığını şu sözlerle özetledi:

"En sık duyduğum cümle ‘Hocam korktum’ oluyor. Oysa erken teşhis edildiğinde bazen kemoterapiye bile gerek kalmadan, küçük bir ameliyatla sağlığa kavuşmak mümkün. Beklemek, her geçen gün hastanın aleyhine işler."

Uzmanlardan Altın Tavsiyeler:

Akciğer için: Aile öyküsü veya sigara kullanımı varsa tarama yaptırın.

Meme için: Ele gelen kitleyi ihmal etmeyin, rutin kontrolleri aksatmayın.

Jinekoloji için: Obezite ve genetik faktörlere dikkat edin, kontrolleri ertelemeyin.